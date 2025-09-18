Newcastle - Barcelona: Alineaciones posibles, horario y dónde ver el partido de Champions League en directo

El Barcelona debuta este jueves en la Champions League 2025-26 visitando al Newcastle United en St. James’ Park, un escenario histórico de la Premier donde las ausencias pesan y la ilusión se dispara. La baja de Lamine Yamal marca el estreno, pero Hansi Flick confía en la profundidad de su plantilla para empezar con buen pie en la fase liga.

El Barça llega lanzado tras golear al Valencia (6-0) en Liga, un resultado que reforzó la moral del grupo pese a las bajas de Lamine, Gavi, Ter Stegen y Balde. Flick recupera a Frenkie de Jong y perfila un once con Raphinha por la derecha, Marcus Rashford por la izquierda —conocedor de sobra del fútbol inglés— y Robert Lewandowski como referencia ofensiva tras su regreso con doblete.

En el banquillo aguardan opciones como Dani Olmo, aunque el gran estado de forma de Fermín López podría mantenerle en el once.

La historia, a favor de los culés

En lo estadístico, los culés llegan con un sólido aval: solo han perdido dos de sus últimos 17 partidos de fase de grupos o fase liga contra equipos ingleses.

Enfrente, un Newcastle que solo ha ganado una vez en sus últimos once encuentros como local en Champions, aunque su afición convierte St. James’ Park en uno de los ambientes más intimidantes de Europa.

El último precedente entre ambos se remonta a la 2002/ 03, cuando el Barça venció 0-2 en Inglaterra. Antes, quedó grabado el histórico hat-trick de Faustino Asprilla en la Champions 1997/98, que dio a las 'urracas' un triunfo por 3-2.

Inversión de 280 millones

Eddie Howe llega con un equipo renovado, tras las salidas de Isak (Liverpool) y Kelly (Juventus), y una inversión de 280 millones en refuerzos como Nick Woltemade (Stuttgart), Yoane Wissa (Brentford) y Anthony Elanga (Nottingham).

Décimos en Premier, pero con un 4-0 al Lorient en su último compromiso, los ingleses tratarán de convertir su regreso a Europa en un nuevo vuelo alto.

El PSG en el horizonte

El Barça, por su parte, encara el reto con una misión clara: dejar claro desde el primer día que el gran objetivo de la temporada es recuperar la corona europea.

El arranque no será sencillo: tras el Newcastle, el Barça recibirá al PSG de Luis Enrique y Dembélé en la segunda jornada. Flick sabe que puntuar en Inglaterra es clave para evitar dudas en un torneo que ya exige desde el principio.

Posibles alineaciones del Newcastle - Barcelona de Champions

NEWCASTLE UNITED : Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade y Barnes.

: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade y Barnes. FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Christensen, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Pedri; Raphinha, Fermín, Rashford y Lewandowski.

Horario y dónde ver el partido de fase liga

El Newcastle - Barcelona, partido de la fase liga de la Champions League, se juega hoy jueves 18 de septiembre a las 21:00 hora peninsular española en St. James’ Park.

El partido se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del encuentro y todos los goles y el resultado en vivo.

