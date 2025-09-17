VÍDEO: Israel ataca a centenares de palestinos que intentaban huir de Gaza

La ciudad de Gaza se encuentra en su peor momento desde que en 2023 empezase la operación de Israel. En esta segunda noche de ofensiva total sobre Gaza, ha comenzado un gran éxodo de muchas familias que intentan huir del lugar con lo poco que les queda.

Las imágenes que llegan son terribles, se puede ver como un ataque ha impactado en un vehículo en el que una familia intentaba huir. Los afligidos gritan horrorizados, mostrando la desesperación de personas que han perdido todo, incluso a sus seres queridos. Mientras tanto los tanques se aproximan y se han propiciado ataques al único hospital pediátrico que quedan en pie en Gaza.

