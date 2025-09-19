Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 19 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

El cuarto día de ofensiva sobre Gaza, o el aniversario de la erupción del volcán de La Palma, entre las noticias que marcan la jornada hoy, verne4s 19 de septiembre de 2025.

Cuarto día de ofensiva sobre Gaza

Se recrudece la situación en la Franja de Gaza. Apenas llegan imágenes al no haber teléfono ni internet. A las 12:00 horas de hoy termina el plazo dado por Netanyahu para que los palestinos abandonen la ciudad de Gaza. Mientras, las tropas avanzan.

Estados Unidos ha vetado esta noche en la ONU una resolución para exigir a Israel que permita de inmediato la entrada de ayuda humanitaria. La resolución, que de haber sido aprobada habría sido vinculante para las partes, ha recibido el apoyo del resto de Estados miembros del organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, un total de 14.

Volcán de La Palma

Y hoy se cumplen cuatro años de la erupción del volcán de La Palma. Un día que cambió la historia de la isla para siempre. El Cumbre Vieja se abrió paso dejando cicatrices que perduran. Fueron 85 días de erupción. Muchos de los afectados siguen en barracones y denuncian la insuficiencia de las ayudas.

Continúan las protestas en el País Vasco para exigir que se rompan los vínculos institucionales con Israel

Concentración a favor de Gaza en el País Vasco

Sociedad

Imagen del fuego en Pantón

Activado el nivel 2 de alerta en Pantón, Lugo, por la proximidad de un incendio a viviendas

Cuatro años desde la erupción del volcán de La Palma

Las impresionantes imágenes que dejó la erupción del volcán de La Palma después de cuatro años

Ambulancia Castilla y León
Incendios

Muere un hombre de 66 años en un incendio en Villarejo de Órbigo (León)

Pinganillos en el Congreso
Efemérides

Efemérides de hoy 19 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 19 de septiembre?

Concentración a favor de Gaza en el País Vasco
País Vasco

Continúan las protestas en el País Vasco para exigir que se rompan los vínculos institucionales con Israel

Las movilizaciones, sin incidentes, han tenido lugar en las calles de Bilbao, el Parlamento Vasco, y la universidad enmarcadas en la jornada internacional de solidaridad con Palestina.

Parlamentarios europeos investigan en Canarias la crisis migratoria y piden soluciones urgentes
Migración

Parlamentarios europeos investigan en Canarias la crisis migratoria y piden soluciones urgentes

La Comisión visitará varios centros de acogida en el archipiélago.

Un hombre paseando con un perro

Muere con el pulmón perforado tras ser agredido en una discusión sobre perros en Lleida

Encuentran a Marc, el menor desaparecido en Málaga, y detienen al hombre que estaba con él

Encuentran a Marc, el menor desaparecido en Málaga, y detienen al hombre que estaba con él

iStock-1646505668

Crece el acoso escolar en España: preocupa el ciberbullying y el uso de la IA

