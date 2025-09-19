Noticias de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025

El cuarto día de ofensiva sobre Gaza, o el aniversario de la erupción del volcán de La Palma, entre las noticias que marcan la jornada hoy, verne4s 19 de septiembre de 2025.

Cuarto día de ofensiva sobre Gaza

Se recrudece la situación en la Franja de Gaza. Apenas llegan imágenes al no haber teléfono ni internet. A las 12:00 horas de hoy termina el plazo dado por Netanyahu para que los palestinos abandonen la ciudad de Gaza. Mientras, las tropas avanzan.

Estados Unidos ha vetado esta noche en la ONU una resolución para exigir a Israel que permita de inmediato la entrada de ayuda humanitaria. La resolución, que de haber sido aprobada habría sido vinculante para las partes, ha recibido el apoyo del resto de Estados miembros del organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, un total de 14.

Volcán de La Palma

Y hoy se cumplen cuatro años de la erupción del volcán de La Palma. Un día que cambió la historia de la isla para siempre. El Cumbre Vieja se abrió paso dejando cicatrices que perduran. Fueron 85 días de erupción. Muchos de los afectados siguen en barracones y denuncian la insuficiencia de las ayudas.

