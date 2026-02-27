Adrián Palomino, el buceador que sigue en coma tras sufrir un accidente en Tailandia, ya está en España

Adrián Palomino Plaza, el buceador español que permanecía en coma en Tailandia tras sufrir un grave accidente de moto, ha sido trasladado con éxito a Madrid. Después de semanas marcadas por la incertidumbre y complejas gestiones, el joven ya se encuentra en España, donde continuará su recuperación acompañado por sus seres queridos y bajo la supervisión de un equipo médico especializado.

Su entorno ha confirmado que "Adrián continúa en coma, y su estado es estable", y confían en que la atención sanitaria que recibirá en Madrid, favorezca su evolución en las próximas semanas. Además, su familia ha agradecido públicamente el apoyo recibido durante este proceso, y a los medios de comunicación por su difusión.

La familia logró reunir 260.000 euros

Hace una semana, la familia del buceador impulsaba una campaña solidaria para recaudar 260.000 euros, a raíz de que sus seguros no cubriesen los gastos necesarios para pagar el hospital privado donde se encontraba ingresado, ni el traslado en un avión medicalizado a España.

A los pocos días, gracias a la solidaridad de la gente, la familia de Adrián logró reunir todo el dinero necesario, y este viernes han informado que ya se encuentra en España.

Así era la vida del buceador antes del accidente

El joven buceador de 39 años, sufrió un accidente de moto durante un permiso de trabajo el pasado 9 de febrero en Phuket, que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo, dejándolo en coma desde aquel día. Adrián residía desde hace años en Phuket, donde trabajaba como buceador profesional en embarcaciones dedicadas al buceo recreativo. Aunque contaba con seguros en vigor, estos no cubrían ni la hospitalización prolongada en un centro privado, ni la repatriación sanitaria, lo que obligó a su entorno a pedir ayuda.

Los allegados del buceador han agradecido públicamente la solidaridad recibida y el apoyo de la Fundación Ángel Nieto, que presta asistencia a víctimas de accidentes de tráfico y sus familias.

