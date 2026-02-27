Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

ADRIÁN PALOMINO

Adrián Palomino, el buceador que sigue en coma tras sufrir un accidente en Tailandia, ya está en España

La familia del buceador español logró reunir 260.000 euros la semana pasada para poder traerlo a España.

Adri&aacute;n Palomino

Adrián PalominoGOFUNDME

Publicidad

Marta Alarcón
Actualizado:
Publicado:

Adrián Palomino Plaza, el buceador español que permanecía en coma en Tailandia tras sufrir un grave accidente de moto, ha sido trasladado con éxito a Madrid. Después de semanas marcadas por la incertidumbre y complejas gestiones, el joven ya se encuentra en España, donde continuará su recuperación acompañado por sus seres queridos y bajo la supervisión de un equipo médico especializado.

Su entorno ha confirmado que "Adrián continúa en coma, y su estado es estable", y confían en que la atención sanitaria que recibirá en Madrid, favorezca su evolución en las próximas semanas. Además, su familia ha agradecido públicamente el apoyo recibido durante este proceso, y a los medios de comunicación por su difusión.

La familia logró reunir 260.000 euros

Hace una semana, la familia del buceador impulsaba una campaña solidaria para recaudar 260.000 euros, a raíz de que sus seguros no cubriesen los gastos necesarios para pagar el hospital privado donde se encontraba ingresado, ni el traslado en un avión medicalizado a España.

A los pocos días, gracias a la solidaridad de la gente, la familia de Adrián logró reunir todo el dinero necesario, y este viernes han informado que ya se encuentra en España.

Así era la vida del buceador antes del accidente

El joven buceador de 39 años, sufrió un accidente de moto durante un permiso de trabajo el pasado 9 de febrero en Phuket, que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo, dejándolo en coma desde aquel día. Adrián residía desde hace años en Phuket, donde trabajaba como buceador profesional en embarcaciones dedicadas al buceo recreativo. Aunque contaba con seguros en vigor, estos no cubrían ni la hospitalización prolongada en un centro privado, ni la repatriación sanitaria, lo que obligó a su entorno a pedir ayuda.

Los allegados del buceador han agradecido públicamente la solidaridad recibida y el apoyo de la Fundación Ángel Nieto, que presta asistencia a víctimas de accidentes de tráfico y sus familias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Brutal agresión grupal en Barcelona a un hombre con un cuchillo

Paliza a un hombre en Barcelona

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Encuentran muerto a un hombre en plena calle de Gijón

Imagen de archivo de un Policía Nacional junto al coche

Detenido por intentar matar a un niño de dos años al lanzarle un bote con lejía a la cabeza en Jaén

Adrián Palomino

Adrián Palomino, el buceador que sigue en coma tras sufrir un accidente en Tailandia, ya está en España

Detenido un empresario por instalar cámaras espía en los aseos y compartir los vídeos íntimos de sus empleadas en Zafra
BADAJOZ

Detenido un empresario por instalar cámaras espía en los aseos y compartir los vídeos íntimos de sus empleadas en Zafra

Vehículo de la Policía Local de Málaga
Málaga

Detenido un hombre por intentar cortarle el cuello con una navaja a su pareja tras una discusión en Málaga

Palacio de Justicia de Canarias
Canarias

Investigan a dos hombres tras la muerte por sobredosis de una joven de 19 años en Lanzarote

La familia de la víctima, natural de Gijón, se ha personado como acusación particular y a la espera de los resultados definitivos de los análisis periciales, estudia ampliar los cargos a homicidio doloso y a un posible delito de agresión sexual.

Antena3 Noticias
Audios

Los audios de un comisario de la Policía a su subordinada: "Te falta ser más puta"

La agente denunció a su jefe por agresión sexual y acoso laboral en la embajada de España en la India, aportando grabaciones con insultos, amenazas y comentarios obscenos.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 27 de febrero de 2026

Policía de Murcia

Dos adolescentes agreden a una menor en Murcia y una de ellas le arranca de un mordisco parte de una oreja

Vulcanólogo

Un vulcanólogo, sobre el terremoto en Canarias: "No tiene nada que ver con los enjambres sísmicos del Teide"

Publicidad