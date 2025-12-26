Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Varios heridos en un apuñalamiento múltiple en una fábrica de Tokio

Al menos 14 heridos tras un apuñalamiento masivo en una fábrica japonesa.

Sirena de PolicíaPexels

Rosario Miñano
Publicado:

Al menos 14 heridos en un apuñalamiento masivo en una fábrica de Shizuoka, al suroeste de Tokio (Japón), según la cadena pública japonesa NHK, que cita fuentes del Departamento de Bomberos local.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el apuñalamiento en Tokio y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el apuñalamiento en Tokio en nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram.

