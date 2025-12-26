Varios heridos en un apuñalamiento múltiple en una fábrica de Tokio

Al menos 14 heridos en un apuñalamiento masivo en una fábrica de Shizuoka, al suroeste de Tokio (Japón), según la cadena pública japonesa NHK, que cita fuentes del Departamento de Bomberos local.

