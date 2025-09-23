Brutal pelea entre dos hombres a la salida de una guagua en Tamaraceite, Gran Canaria

El incidente ocurrió el viernes pasado en la línea X47 de guaguas de Las Palmas, que cubre el recorrido entre el Puerto y el barrio de Tamaraceite. Dos hombres se enzarzaron en una pelea al salir del vehículo ante la incrédula mirada de transeúntes y pasajeros que captaron el incidente en vídeo.

Según las imágenes, la pelea comenzó después de que ambos implicados descendieran del vehículo. Aún se desconocen las causas que originaron la disputa. Lo primero que se observa es a uno de los hombres, vestido con camiseta verde, propinando varios puñetazos al otro en la barriga y en la cabeza mientras este se encontraba en el suelo, para luego agarrarlo y zarandearlo hasta colocarse por encima de él para tratar de asfixiarlo.

El chófer de la guagua interviene

La escena provocó gritos de alarma entre quienes esperaban en la parada o acababan de bajar de la guagua: "hay niños, basta ya", se escucha de fondo.

Uno de los momentos más tensos se produce cuando el hombre en el suelo es inmovilizado con una maniobra de estrangulamiento, conocida popularmente como "mataleón". Ante la peligrosidad de la situación, el conductor de la guagua decide intervenir, bajando del vehículo para intentar separar a los dos contendientes. Ante la gravedad del forcejeo otros pasajeros y peatones observaban con miedo y desconcierto sin atreverse a intervenir.

En medio de la confusión, otro hombre que se encontraba en la zona se suma a los esfuerzos para detener la pelea. Finalmente logra sujetar al agresor por la espalda y lo inmoviliza, evitando que siguiera aplicando presión sobre el cuello del otro. Este gesto permitió que la situación no escalara a un desenlace aún más grave.

"Basta ya, por los niños"

Los testigos que presenciaron los hechos no solo mostraban nerviosismo, sino también preocupación por los menores presentes en la escena. En la grabación se escuchan claramente como varias personas gritaban: "hay niños, déjenlo ya, por los niños, basta ya".

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la identidad de los implicados ni sobre si hubo detenciones posteriores. Tampoco se conoce si alguno de los hombres requirió asistencia sanitaria tras la pelea, aunque la violencia de los golpes y el intento de estrangulamiento apuntan a que podría haber habido lesiones.

Esta pelea ocurrida en la vía pública, a escasos metros de una guagua con pasajeros, donde la rapidez del conductor evitó una desgracia mayor, ha ocasionado un impacto entre los usuarios de la red social en la que se han difundido las imágenes, sobre todo por la violencia de los golpes: "necesitamos seguridad real en el transporte público ya", escribe un usuario. Desde la empresa Guaguas recalcan que se trata de un hecho aislado y que escapa a su control, apuntando a que son pasajeros habituales y que podrían ser usuarios de un comedor social situado en la zona.

