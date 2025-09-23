El suelo tiembla en Tenerife: registran 22 terremotos en 24 horas

En Tenerife, la tierra ha vuelto a moverse, aunque de manera muy suave. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registra un total de 22 terremotos en las últimas 24 horas entre Izaña y las cumbres de La Orotava (Tenerife). Los seísmos han sido de baja intensidad y, hasta ahora, no han causado ningún daño ni riesgo para la isla canaria.

La magnitud de los terremotos oscila entre los 0,6 y los 2 mbL.g y fueron registrados entre las 10.00 horas del lunes y las 08:12 horas de este martes, según los datos aportados por el IGN. La profundidad media de estos temblores ha sido de 7 kilómetros, lo que significa que se trata de movimientos superficiales y de baja intensidad, sin implicaciones peligrosas.

¿Se avecina actividad volcánica?

Tras lo ocurrido con la erupción del volcán de La Palma, han podido saltar dudas de si estos terremotos podrían estar relacionados con la actividad volcánica. Sin embargo, el director del IGN en Canarias, Ithaiza Domínguez, ha transmitir tranquilidad a la población y ha asegurado a 'EFE' que esta actividad es común en entornos volcánicos, aunque reconoce que es un tanto "peculiar" porque se trata de una zona sismogénica "nueva". La singularidad de estos terremotos se debe a que se han producido en una zona sismogénica relativamente nueva, que ha empezado a mostrar actividad este año.

Aún así, Domínguez aclara que no se detecta intrusión magmática como ocurrió en La Palma antes de su erupción e insiste en que este tipo de fenómenos son "esperables" en entornos volcánicos, como es este caso.

No obstante, desde el IGN seguirán monitorizando la actividad sísmica de la tierra porque en lo que va de año ya se han visto otras series sísmicas similares en La Orotava.

