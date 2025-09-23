Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

TERREMOTO

El suelo tiembla en Tenerife: registran 22 terremotos en 24 horas

El IGN monitoriza de cerca la actividad sísmica de la zona por su "peculiaridad".

Sism&oacute;grafo

SismógrafoEFE

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

En Tenerife, la tierra ha vuelto a moverse, aunque de manera muy suave. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registra un total de 22 terremotos en las últimas 24 horas entre Izaña y las cumbres de La Orotava (Tenerife). Los seísmos han sido de baja intensidad y, hasta ahora, no han causado ningún daño ni riesgo para la isla canaria.

La magnitud de los terremotos oscila entre los 0,6 y los 2 mbL.g y fueron registrados entre las 10.00 horas del lunes y las 08:12 horas de este martes, según los datos aportados por el IGN. La profundidad media de estos temblores ha sido de 7 kilómetros, lo que significa que se trata de movimientos superficiales y de baja intensidad, sin implicaciones peligrosas.

¿Se avecina actividad volcánica?

Tras lo ocurrido con la erupción del volcán de La Palma, han podido saltar dudas de si estos terremotos podrían estar relacionados con la actividad volcánica. Sin embargo, el director del IGN en Canarias, Ithaiza Domínguez, ha transmitir tranquilidad a la población y ha asegurado a 'EFE' que esta actividad es común en entornos volcánicos, aunque reconoce que es un tanto "peculiar" porque se trata de una zona sismogénica "nueva". La singularidad de estos terremotos se debe a que se han producido en una zona sismogénica relativamente nueva, que ha empezado a mostrar actividad este año.

Aún así, Domínguez aclara que no se detecta intrusión magmática como ocurrió en La Palma antes de su erupción e insiste en que este tipo de fenómenos son "esperables" en entornos volcánicos, como es este caso.

No obstante, desde el IGN seguirán monitorizando la actividad sísmica de la tierra porque en lo que va de año ya se han visto otras series sísmicas similares en La Orotava.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Una víctima con dispositivos de protección: "Los antiguos perdían la cobertura constantemente"

Entrevista afectada

Publicidad

Sociedad

Activistas de la organización internacional Brave Movement

Víctimas de abusos sexuales se concentran ante el Congreso para pedir que los delitos de pederastia no prescriban

Tres detenidos por la muerte de un joven tras un apuñalamiento

Tres detenidos por la muerte de un joven tras un apuñalamiento

Foto de archivo de la administración de una vacuna

Una vacuna intranasal española logra bloquear la infección de la COVID-19 en ratones tras dos dosis

Descarrila un tren de mercancías en Zaragoza y deja herido grave al maquinista
Accidente de tren

Descarrila un tren de mercancías en Zaragoza y deja herido grave al maquinista

Cuatro detenidos en Badalona por obligar a 18 mujeres a prostituirse
Barcelona

Cuatro detenidos en Badalona por obligar a 18 mujeres a prostituirse

Entrevista afectada
Polémica de dispositivos

Una víctima con dispositivos de protección: "Los antiguos perdían la cobertura constantemente"

Pitaban al perder conexión e incluso recibían llamadas de teleoperadoras o de particulares. Una víctima de violencia de género que ha tenido que convivir durante años con este dispositivo recuerda el calvario que tuvo que pasar con el anterior.

Imagen de archivo del 112 Andalucía
Salud

La familia de un joven de Chiclana pide ayuda para acceder a una rehabilitación clave tras un accidente grave

Abraham superó un coma y múltiples fracturas. Diez meses después del accidente tienen que dar otro paso: ahora luchan por acceder a una terapia que la Sanidad pública no cubre.

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid

Ayuso, tras la apertura de juicio a González Amador: "Los escándalos tienen el tamaño y duración que a Sánchez le conviene"

Sismógrafo

El suelo tiembla en Tenerife: registran 22 terremotos en 24 horas

El doctor Cavadas opera una rodilla destrozada con una articulación del propio tobillo del paciente

El último "milagro" del doctor Cavadas: opera una rodilla destrozada con una articulación del propio tobillo del paciente

Publicidad