Este es el nuevo radar que empieza a multar desde este mes en Madrid

Si vives en Madrid y conduces, ya puedes tener cuidado cuando pases por la M-14, una carretera muy cerca del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, porque pueden multarte con el nuevo radar.

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El verano es una época difícil para los desplazamientos por carretera. Muchas personas utilizan el coche para el trayecto de sus vacaciones, y en septiembre, aunque es temporada baja, también se esperan muchos viajes en automóvil. La DGT lo sabe y, por eso, está poniendo medidas.

A partir de este mes de septiembre, se pondrán en marcha nuevos radares con motivo del Plan 2025. Esto supone la instalación de hasta 122 nuevos dispositivos de control de velocidad, de los cuales 7 son fijos, mientras que el resto serán de tramo.

¿Cómo es el nuevo radar?

Este nuevo radar de Madrid tiene una particularidad: no está metido en una caja como los habituales radares fijos, sino en lo alto, entre las ramas de los árboles. Está en una ubicación que le hace pasar desapercibido para muchos de los usuarios que circulan por esa carretera, por eso es muy fácil que te pille a velocidades elevadas.

No obstante, aunque esté oculto, tiene una señal de aviso para que puedas frenar e ir más despacio: debes ir a 80 km/h. Además, va a ser más exigente que los demás, ya que solo tendrá un margen de error de ±3 km/h (hasta el 1 de agosto de 2026) Después, cuando pase la evaluación de la conformidad, subirá ese margen de error hasta los ±5 km/h.

¿Dónde está ubicado el nuevo radar?

Este velocímetro, casi oculto, está situado en la carretera M-14, muy cerca del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Concretamente, la zona elegida para implantar este dispositivo es el kilómetro 1,68 en sentido creciente de la M-14: un tramo que tiene únicamente 3,2 kilómetros y que une la salida 9 de la M-40 con las terminales 1, 2 y 3. Se trata de uno de los puntos con más tráfico y más conflictivos de la capital, así que ten precaución cuando pases con el coche por esa zona si no quieres que te multen.

Este dispositivo ya entró en funcionamiento el 1 de agosto de 2025. Sin embargo, sus sanciones eran meramente informativas. A partir de este mes de septiembre, cambiará y ya multará a los usuarios que superen el límite de velocidad establecido, así que precaución en la capital.

