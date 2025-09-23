Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ayuso, tras la apertura de juicio a González Amador: "Los escándalos tienen el tamaño y duración que a Sánchez le conviene"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que los escándalos políticos tienen "el tamaño y la duración que le conviene" al presidente del Gobierno.

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid

Ayuso, tras la apertura de juicio a González Amador: "Los escándalos tienen el tamaño y duración que a Sánchez le conviene" | EFE

Natalia López
Publicado:

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha afirmado este martes que los escándalos políticos tienen "el tamaño y la duración que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le conviene", y ha insistido en que siempre se ha mantenido en la misma posición respecto a la investigación a su pareja, Alberto González Amador, al que define como "un particular que nada tiene que ver" con su gestión tras haberse producido la apertura de juicio oral.

Las declaraciones se producen después de que la jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, acordara la apertura de juicio oral contra González Amador por presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021, así como por supuesta pertenencia a grupo criminal. El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que el procedimiento será juzgado en el Juzgado de lo Penal de Madrid y afecta también a otros cuatro investigados.

"Sí que es verdad que cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza transitoria pensé qué viene a continuación en el entorno de Sánchez. Solamente pensé: ¿qué es lo que va a ocurrir ahora en el entorno personal y político del presidente? Y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano", ha señalado Ayuso desde el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Asimismo, la dirigente madrileña ha defendido que la cronología de la inspección fiscal contra su pareja coincide siempre con problemas judiciales o políticos en el entorno de Sánchez. "Cada anuncio que ha ido saliendo, con cada cuestión que le ha ocurrido a toda su familia y entorno política, siempre hay como algo parejo. Oiga, es como un espejo", ha declarado.

Ayuso ha vinculado la noticia con otros episodios recientes como la "corrupción" de Santos Cerdán o José Luis Ábalos, así como los fallos en las pulseras antimaltrato. "Cada caso de corrupción siempre tienen ahí al mismo, al señor que no ha tenido todavía juicio, pero nos obliga a todo el mundo a posicionarse", ha reprochado Ayuso.

Por último, la presidenta de Madrid ha reiterado que no entrará en "ese juego" porque se trata de "una inspección fiscal que se retrotrae a una época en la que ni siquiera nos conocíamos. Y me parece que hay inspecciones fiscales mucho más importantes y casos de corrupción de verdad, de escándalo, de hacer caer a un Gobierno", ha concluido.

