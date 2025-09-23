Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hallado muerto en República Dominicana un empresario de Dos Hermanas con un disparo en la cabeza

El cuerpo de Antonio Jiménez López, de 59 años, fue encontrado en el interior de un vehículo en una zona rural.

Natalia López
Un empresario sevillano de 59 años, vecino de Dos Hermanas, ha sido encontrado muerto este domingo en República Dominicana. El cadáver, que presentaba un disparo en la cabeza, se encontraba en el interior de un coche que estaba estacionado en un camino rural de la zona conocida como Trujillana de Damajagua, según ha recogido 'El Diario de Sevilla'.

El empresario ha sido identificado como Antonio Jiménez López, de 59 años. Era propietario de un vivero en Dos Hermanas, en Sevilla, y viajaba con frecuencia a República Dominicana, país de origen de su pareja actual, con la que tenía un hijo en común. Deja además otros hijos de una relación anterior. La forense que ha examinado el cuerpo ha explicado a los medios locales que la muerte se produjo por hipoxia cerebral a consecuencia de una hemorragia externa y que la víctima llevaba entre 11 y 20 horas fallecida cuando fue encontrada.

El hallazgo del vehículo con el cadáver en su interior se produjo en una zona rural apartada. Hasta el momento, la policía dominicana mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis sobre las circunstancias en las que ha podido producirse el crimen. El cuerpo continúa en el país caribeño mientras se avanzan las diligencias policiales y judiciales para poder esclarecer lo sucedido.

