Casi 200 personas a bordo de un cayuco llegan a El Hierro, el segundo de grandes dimensiones en una semana

En los últimos siete días la isla de El Hierro ha vuelto a revivir los momentos más duros de la crisis migratoria con la llegada de dos cayucos de grandes dimensiones con cerca de 200 personas a bordo. El pasado 15 de septiembre los servicios de SalvamentoMarítimo localizó y rescató a los 249 ocupantes de una embarcación localizada en alta mar en la costa sur de la isla más meridional de Canarias. Justo una semana después, una embarcación de rescate de la misma organización recibía ayer lunes, 22 de septiembre, el aviso de que había un cayuco a 9 millas de la costa con una gran cantidad de personas a bordo. En esta ocasión los rescatadores optaron por remolcar la embarcación hasta el muelle de La Restinga, al sur de El Hierro, para desembarcar allí a los ocupantes.

Una vez cerca de tierra, algunos migrantes, ansiosos ya de abandonar la embarcación precaria tras varios días de dura navegación, comenzaron a ponerse de pie. Algo habitual a lo que se enfrentan a diario los trabajadores de Salvamento Marítimo que comenzaron a indicarles que tenían que sentarse para evitar que el cayuco se desestabilizara tal y como ocurrió el pasado mes de mayo en este mismo sitio y donde murieron siete personas.

Ante la dificultad que entrañaba la operación, los rescatadores optaron por trasladar a los migrantes primero a la salvamar, mucho más estable, y de ahí a tierra.

47 mujeres tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencia

A bordo viajaban 198 personas, todos de origen subsahariano y entre ellos el balance de menores vuelve a ser muy elevado. Un total de 19 menores, entre ellos un bebé y varios niños de corta edad. Los servicios de emergencia atendieron entre los migrantes a un total de 47 mujeres. Todos fueron atendidos de las necesidades más urgentes en el muelle para ser trasladados posteriormente al CATE de San Andrés, también en la isla de El Hierro.

La embarcación fue localizada a última hora de la tarde, de hecho el operativo de rescate organizado por Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canaria finalizó pasadas las diez de la noche.

