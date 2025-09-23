Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Inmigración

Casi 200 personas a bordo de un cayuco llegan a El Hierro, el segundo de grandes dimensiones en una semana

Un bebé y 19 menores viajaban en una embarcación con 198 personas a bordo. Los servicios de emergencia atendieron entre los migrantes a un total de 47 mujeres. Todos fueron atendidos de las necesidades más urgentes en el muelle para ser trasladados posteriormente a un CATE.

Casi 200 personas a bordo de un cayuco llegan a El Hierro, el segundo de grandes dimensiones en una semana

Casi 200 personas a bordo de un cayuco llegan a El Hierro, el segundo de grandes dimensiones en una semana

Publicidad

Gracia López
Publicado:

En los últimos siete días la isla de El Hierro ha vuelto a revivir los momentos más duros de la crisis migratoria con la llegada de dos cayucos de grandes dimensiones con cerca de 200 personas a bordo. El pasado 15 de septiembre los servicios de SalvamentoMarítimo localizó y rescató a los 249 ocupantes de una embarcación localizada en alta mar en la costa sur de la isla más meridional de Canarias. Justo una semana después, una embarcación de rescate de la misma organización recibía ayer lunes, 22 de septiembre, el aviso de que había un cayuco a 9 millas de la costa con una gran cantidad de personas a bordo. En esta ocasión los rescatadores optaron por remolcar la embarcación hasta el muelle de La Restinga, al sur de El Hierro, para desembarcar allí a los ocupantes.

Una vez cerca de tierra, algunos migrantes, ansiosos ya de abandonar la embarcación precaria tras varios días de dura navegación, comenzaron a ponerse de pie. Algo habitual a lo que se enfrentan a diario los trabajadores de Salvamento Marítimo que comenzaron a indicarles que tenían que sentarse para evitar que el cayuco se desestabilizara tal y como ocurrió el pasado mes de mayo en este mismo sitio y donde murieron siete personas.

Ante la dificultad que entrañaba la operación, los rescatadores optaron por trasladar a los migrantes primero a la salvamar, mucho más estable, y de ahí a tierra.

47 mujeres tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencia

A bordo viajaban 198 personas, todos de origen subsahariano y entre ellos el balance de menores vuelve a ser muy elevado. Un total de 19 menores, entre ellos un bebé y varios niños de corta edad. Los servicios de emergencia atendieron entre los migrantes a un total de 47 mujeres. Todos fueron atendidos de las necesidades más urgentes en el muelle para ser trasladados posteriormente al CATE de San Andrés, también en la isla de El Hierro.

La embarcación fue localizada a última hora de la tarde, de hecho el operativo de rescate organizado por Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canaria finalizó pasadas las diez de la noche.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Dispositivos viales que salvan vidas: "Con estas luces se pueden evitar el 60% de las salidas de vía"

Nueva señalización para reducir los accidentes

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de la fachada de un edificio con toldos verdes.

Muere un bebé de un año al caer desde la ventana de un segundo piso en Vitoria

El Virgen del Rocío abre un análisis por la anciana muerta tras una caída en Urgencias y señala sus protocolos

Una mujer denuncia al SAS por un retraso diagnóstico que agravó un tumor en la pierna

Guagua Gran Canaria

Brutal pelea entre dos hombres a la salida de una guagua en Tamaraceite, Gran Canaria

Radares de la Comunidad de Madrid
Radares

Este es el nuevo radar que empieza a multar desde este mes en Madrid

Casi 200 personas a bordo de un cayuco llegan a El Hierro, el segundo de grandes dimensiones en una semana
Inmigración

Casi 200 personas a bordo de un cayuco llegan a El Hierro, el segundo de grandes dimensiones en una semana

Acuerdo de paz Colombia
Efemérides

Efemérides de hoy 23 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 23 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 23 de septiembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Coche de Policía de la República Dominicana
República Dominicana

Hallado muerto en República Dominicana un empresario de Dos Hermanas con un disparo en la cabeza

El cuerpo de Antonio Jiménez López, de 59 años, fue encontrado en el interior de un vehículo en una zona rural.

Ana María Rodríguez

Una abogada del Centro de Información a la Mujer, sobre las pulseras antimaltratadores: "Llevan tiempo fallando; no es algo nuevo"

Pelea en Talavera

Una brutal pelea en Talavera de la Reina deja dos heridos, uno de ellos por arma blanca

Terror en Barajas.

Los vecinos de Barajas, desesperados por los okupas: "No puedo caminar tranquila por mi barrio"

Publicidad