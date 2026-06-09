Vecinos de As Pontes recogen firmas para echar al cura del pueblo

Los vecinos de la localidad coruñesa de As Pontes han decidido poner en marcha una campaña en la plataforma change.org para reclamar que el párroco sea despojado de sus funciones.

En la petición, en la que buscan reunir 500 firmas, se puede leer el siguiente mensaje:

“Desde hace tiempo, los habitantes de As Pontes hemos visto con preocupación como nuestro párroco ha estado involucrado en acciones que consideramos ilegales y que amenazan la paz y el bienestar de nuestra comunidad. Estas acciones han generado un ambiente de desconfianza y malestar entre los feligreses y residentes de la zona.

Existen múltiples testimonios de personas que han sido directamente afectadas por las decisiones y comportamientos del cura, lo que refuerza la urgente necesidad de que sea relevado de sus funciones en nuestra localidad.

Es esencial que se abra una investigación exhaustiva sobre estos actos para garantizar que las leyes se respeten y que se tomen las medidas necesarias para proteger a la comunidad de As Pontes. La transparencia y el cumplimiento de la ley deben ser prioritarios en nuestra localidad para salvaguardar el bienestar común.

Pedimos a las autoridades eclesiásticas competentes que evalúen esta situación con seriedad y que tomen las acciones oportunas para asignar un nuevo párroco que asegure un futuro brillante y justo para todos los residentes de As Pontes”

¿De dónde viene este malestar entre los vecinos?

La polémica surgió hace algunas semanas, cuando un hostelero decidió instalar la terraza de su local en el atrio de la de la capilla de la Virxe do Carme, situada en pleno centro de la localidad.

En este momento el párroco puso el grito en el cielo, y comenzó a poner reclamaciones ante todas las administraciones posibles. Al parecer, sin mucho éxito, porque la terraza ahí sigue.

El 2 de mayo, el párroco aseguraba a Antena 3 Galicia que lo que estaba haciendo este hostelero es un “atropello”, añadiendo que “esto que se vende como dar un servicio es en realidad la ocupación de una empresa privada, cerrando un espacio de dominio

eclesiástico y uso público para un negocio particular. Sin licencias, sin pagar impuestos y sin respetar los derechos de las personas que lo quieren utilizar".

La última “amenaza”: no celebrar la procesión del Carmen

El malestar del pueblo con este sacerdote también queda patente en la web https://amigosdeaspontes.org/, donde aseguran que “el párroco ha decidido dar un paso más en su enfrentamiento con el empresario titular de la terraza situada junto a la iglesia”, optando por “incrementar la presión y lanzar una advertencia de enorme trascendencia para la vida social y religiosa de la villa: la novena y la tradicional procesión del Carmen podrían no celebrarse si no se atienden sus exigencias respecto a la retirada de la terraza”.

Los administradores del blog critican “la utilización de unas celebraciones con más de tres siglos de historia como instrumento de presión dentro de una disputa que debería resolverse por la conciliación y el dialogo entre vecinos y más siendo un sacerdote el protagonista”.

¿Qué pasará? ¿Retirarán la terraza? ¿Habrá procesión? ¿Echarán al cura? La polémica está servida en As Pontes.

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