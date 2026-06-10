Efemérides de hoy 10 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 10 de junio?

El 10 de junio de 2003, durante la constitución de la Asamblea de Madrid y la elección de los miembros de su Mesa, dos diputados del Partido Socialista Madrileño (PSM) se ausentaron durante la votación: Eduardo Tamayo y Teresa Sáez; inicia el hecho conocido como el “tamayazo”. La victoria electoral del Partido Popular en las elecciones de mayo no les fue suficiente para obtener la mayoría absoluta, obtuvieron 55 diputados frente a los 56 necesarios. En el bloque de izquierdas, el PSOE obtuvo 47 e Izquierda Unida 9, la coalición de ambos partidos les permitiría formar gobierno. La investidura de Rafael Simancas como futuro presidente de la Comunidad de Madrid parecía una realidad de facto, pero contra todo pronóstico, ese mismo 10 de junio, Simancas vio como su proclamación comenzaba a desmoronarse. La ausencia de Tamayo y Sáez generó un rumor de incomprensión entre los presentes de la Asamblea, no fue hasta primeras horas de la tarde que las dudas acabaron disipadas. Eduardo Tamayo acudió a la redacción de Antena 3 Noticias y, durante una entrevista en el informativo de las 15 horas, dio el motivo de su transfuguismo: “Mi posición y la de muchos socialistas de Madrid es la de no llegar con Izquierda Unida a un acuerdo de gobierno”. Aquellas declaraciones confirmaron que la investidura de Rafael Simancas estaba abocada al fracaso.

Un 10 de junio, pero de 1959, nace Carlo Ancelotti, exfutbolista y actual seleccionador de Brasil. La trayectoria del italiano es una de las más destacadas dentro del fútbol, como jugador triunfó en su país llevando al Roma y al Milán a la victoria en los campeonatos nacionales. Además, vistiendo la “rossoneri” consiguió ganar consecutivamente la Copa de Europa, en 1989 y 1990. Después de retirarse, colgó las botas para comenzar a vestir el uniforme de técnico. Tras su paso por distintos clubes italianos, se consagraría como entrenador en el mismo Milán, escudetto al que otorgaría dos nuevas “orejonas”, un ascenso que solo acababa de comenzar. Ancelotti es el único entrenador de fútbol que ha conseguido ganar el título liguero en las cinco grandes ligas europeas (Inglaterra, España, Alemania, Francia e Italia). Junto al Real Madrid, Ancelotti consiguió ganar otras tres Ligas de Campeones de la UEFA, siendo en siete ocasiones en las que el italiano ha levantado la Copa de Europa (dos como jugador y cinco como entrador).

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 10 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 10 de junio?

1847.- Se publica en España la Ley sobre Propiedad Literaria, desarrollada por una real orden un mes después, preludio del primer Registro de la Propiedad Intelectual.

1907.- Auguste Lumiére presenta en París la fotografía en color.

1940.- Italia entra en guerra como aliada de Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

1951.- España gana su primer título mundial del deporte en equipo, en el campeonato mundial de hockey sobre patines celebrado en Barcelona, al vencer a Portugal por 4-3.

1967.- Termina la Guerra de los Seis Días: Israel se apodera del territorio egipcio situado al este del canal de Suez, derrota al Ejército de Jordania y ocupa la península de Sinaí.

1987.- España celebra sus primeras elecciones al Parlamento Europeo; el PSOE es el partido más votado, seguido de AP, CDS e IU.

1993.- Abdala ben Husein, actual rey de Jordania, contrae matrimonio con Rania Al Yasin.

2005.- Mueren cerca de un centenar de niños en una escuela arrasada por una avalancha de lodo en Heilongjiang (China).

2007.- Rafael Nadal conquista su tercer título consecutivo de Roland Garros.

2020.- La Fiscalía sueca cierra el caso del asesinato del primer ministro Olof Palme tras señalar como sospechoso al publicista Stig Engström, ya fallecido.

2021.- Hallan a mil metros de profundidad, en la costa de Tenerife, el cadáver de Olivia, de seis años, desaparecida junto a su hermana Anna y su padre, autor de la muerte de ambas.

¿Quién nació el 10 de junio?

1819.- Gustave Courbet, pintor francés.

1925.- James Salter, escritor estadounidense.

1941.- José Antonio Ardanza, expresidente del Gobierno autónomo vasco.

1951.- Alicia Giménez Bartlett, escritora española.

1964.- Vincent Pépez, actor suizo.

1993.- Lola Gallardo, futbolista española.

1999.- Ona Batlle, futbolista española.

¿Quién falleció el 10 de junio?

1580.- Luis Vaz de Camões, poeta portugués.

1926.- Antoni Gaudí, arquitecto español.

1988.- Josep Tarradellas, político español.

2000.- Hafez el Asad, presidente sirio.

2004.- Ray Charles, músico estadounidense.

2020.- William Hale, cineasta estadounidense.

2023.- Nuccio Ordine, filósofo y profesor italiano.

2025.- José Enrique Serrano, político español.

¿Qué se celebra el 10 de junio?

Hoy, 10 de junio, se celebra el Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones.

Horóscopo del 10 de junio

Los nacidos el 10 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 10 de junio

Hoy, 10 de junio, se celebra san Arecio mártir.