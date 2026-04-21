Muere otro de los heridos del incendio en un edificio de Tenerife: son ya cuatro las personas fallecidas

Sorprendidos por las llamas, el humo y los gritos, eran casi las tres y media de la madrugada, cuando los vecinos de la calle Los Bancales, en Los Realejos, se despertaban alertados por el la trágica escena. Su edificio de tres plantas ardía en llamas. El incendio obligó a la evacuación de más de treinta vecinos del inmueble, varios se encontraban en las escaleras y en el patio.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha confirmado el fallecimiento de la mujer que permanecía ingresada en estado crítico en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife. La paciente era una de las personas afectadas por el grave incendio declarado el pasado sábado en un bloque de viviendas del municipio de Los Realejos. Ya son cuatro víctimas mortales en este siniestro. El Ayuntamiento había decretado tres días de luto por el fallecimiento de sus vecinos que perdieron la vida a causa de la inhalación de humo tóxico.

El fuego se originó de madrugada en la calle Los Bancales, en el barrio de Toscal-Longuera, concretamente en el edificio Rosme II. Las primeras víctimas mortales fueron una mujer de 75 años y un matrimonio de 64 y 65 años. La cuarta víctima mortal no superó la gravedad de su afección respiratoria y ha fallecido dos días después de la tragedia, su estado era de extrema gravedad.

Las otras personas afectadas en el siniestro continúan bajo seguimiento, aunque la mayoría de los residentes desalojados han podido encontrar refugio con familiares o en establecimientos hoteleros.

Investigación de la Policía Científica

Efectivos de la Policía Científica han estado inspeccionando el edificio para determinar el origen del fuego. Las primeras hipótesis apuntan a un posible despiste accidental, aunque tampoco se descartar cualquier anomalía eléctrica.

Una densa columna de humo negro se propagó por el hueco de la escalera. Se trata de un edificio de 16 viviendas que, a pesar de necesitar una reforma integral, "no presenta daños estructurales severos". Es lo que asegura el alcalde de Los Realejos, Adolfo González. Sin embargo, según las valoraciones de los técnicos municipales, los vecinos podrían tardar meses en regresar a sus hogares. El inmueble permanece precintado y bajo custodia de la Policía Nacional.

Tres días de luto oficial

En el municipio las banderas ondean a media asta y se han suspendido todos los actos institucionales programados. El Ayuntamiento de Los Realejos ha decretado mantiene tres días de luto oficial y buscan alternativas habitacionales para las familias afectadas, además de estar ofreciendo asistencia social y psicológica.

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