Las curiosas historias de los ganadores de la Lotería de Navidad de 2016

El campo no descansa y eso lo saben bien Fernando y su hijo que a pesar de ser millonarios han ido a trabajar al campo. Es Brea de Tajo, en Madrid, que ayer se llevó parte del Gordo. Trescientos décimos para un pueblo de 500 habitantes que se repartieron un total de 120 millones de euros. "Este número nos cambia la vida a 300 personas del pueblo", afirma un vecino.

La mayoría siguen trabajando y hoy más que nunca porque este peluquero de Pinos Puente, Granada, ganador del segundo premio, regala cortes de pelo hasta el próximo 6 de enero. "En estas Navidades, no cobro el pelao a todos los clientes habituales", matiza.

Y a muchos, hoy se les acaba el suplicio. "Hay que trabajar, pero la hipoteca ya la tengo pagada", afirma.

En Medina del Campo, Valladolid, a la mujer de José Ramón la despidieron hace un mes y no podían pagarle los estudios a su hija.

En Alicante, Emilio también llevaba 3 años en el paro y ayer le tocó segundo premio. Es la primera vez que jugaba pero una noche soñó con el número ganador y no lo dudó. "No he jugado en mi vida, es la primera vez", asegura.

Y como casualidad: durante 23 años esta mujer trabajó en la administración de Paseo de la Esperanza donde ayer tocó el Gordo hasta hace cuatro meses. Se jubiló hace poco tiempo pero antes, por suerte, también compró el décimo ganador. "Y ahora me ha tocado, porque en Navidades siempre vengo a por él para mi y toda mi familia", comenta.

Casualidades, supersticiones o suerte, como quieran decirlo pero a ellos les ha funcionado.