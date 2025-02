La momia guanche ya no se puede ver en el Arqueológico: se inicia la retirada de "restos humanos" de los museos estatales

Esta decisión obedece a una Carta de compromiso ético aprobada por el departamento que dirige el ministro Ernest Urtasun. Sin embargo, en lugar de regresar a su tierra, Tenerife, la isla donde fue encontrada, la momia ha sido trasladada a un almacén del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Una noticia que no ha sentado nada bien en el Cabildo Tenerife. Su presidenta, Rosa Dávila dice que “este hecho supone una ofensa a todos los canarios. Es inadmisible que el destino de los restos humanos de la momia guanche sea un almacén tras ser retirado por indicación de Cultura, un símbolo de nuestra cultura ancestral como es la momia del Barranco de Erques, con un valor histórico y cultural incalculable para nuestro pueblo, que llevamos reclamando más de 50 años”.

Para el vicepresidente y consejero de Turismo de la institución insular, Lope Afonso, “lo que tiene que hacer el ministro Urtasun, como le hemos pedido en varias ocasiones desde el Cabildo de Tenerife es devolver a la isla la Momia de Erques. Con independencia que compartamos o no el criterio anunciado por el ministro de no exhibir restos humanos en los museos, y siendo la momia de Erques la primera en retirarse del Museo Arqueológico Nacional lo coherente sería que acto seguido el propio Ministerio accediera a lo reiteradamente ha solicitado el Cabildo de Tenerife que no es otra cosa que permitir que llegue a la isla la Momia de Erques, que con ello podamos contribuir a su mejor conservación en el ámbito del MUNA (Museo de Naturaleza y Arqueología), favorecer su conocimiento y su divulgación entre la población residente, también entre la de los visitantes y, con ello, poder seguir trabajando en el conocimiento, el análisis y la investigación de la población prehispánica en la isla”

Afonso ha subrayado que «el original de la momia de Erques tiene que estar en Tenerife, como símbolo de nuestro pasado a mostrar a residentes y visitantes». Afonso ha insistido en que «no pretendemos crear discusiones estériles, sino plantear una reivindicación justa que los ciudadanos de la isla merecen conseguir por todo el tiempo que lleva fuera».

La historia de la momia guanche

La momia guanche fue descubierta en 1763, es considerada la mejor conservada de su tipo. Vivió entre los siglos XII y XIII. Procedía de una cueva del barranco de Erques, en la costa suroriental de Tenerife. Los guanches o antiguos aborígenes habitaban en Canarias cuando fueron conquistados por la Corona de Castilla a finales del siglo XV. Esta momia se exponía en el Museo ArqueológicoNacional (MAN) en Madrid desde diciembre de 2015, concretamente en la zona dedicada a Canarias dentro del área de Protohistoria. Desde 1976, el Cabildo de Tenerife ha realizado múltiples peticiones oficiales para su devolución, argumentando que su lugar legítimo es el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA), una institución de referencia en la conservación del legado guanche.

Cincuenta años reclamando que regrese a Tenerife

Lope Afonso ha destacado que «aquí se le puede aportar el valor que, desde el punto de vista histórico y cultural, tiene ese ejemplar de momia» y reitera que «el regreso de la momia de Erques puede ser un punto de inflexión en ese sentido, como una oportunidad de difundir y divulgar todo lo que tiene que ver con el pasado y también con el presente».

Para la presidenta del cabildo, Rosa Dávila, “en estos momentos, nos encontramos ante una oportunidad única para que las autoridades nacionales reconsideren la restitución de la momia guanche a su lugar de origen”. Defiende que la momia es un «símbolo de identidad» para los canarios y que su regreso es una «cuestión de justicia».

Los responsables del cabildo insisten en que el regreso de la momia no sólo corregiría una deuda histórica, sino que también fortalecería "nuestra cultura, nuestro orgullo hacia la herencia guanche y el respeto hacia nuestras tradiciones ancestrales”. Aseguran que el MUNA cuentan con la tecnología de última generación necesaria para garantizar la adecuada conservación y exhibición de la momia, "como lo ha demostrado con la repatriación exitosa de otras momias guanches en el pasado”. Por so piden al Ministerio de Cultura y las autoridades competentes que actúen con celeridad y sensibilidad para facilitar el retorno de este "invaluable patrimonio a su hogar legítimo".

¿Por qué se retira la momia de la exposición pública?

La decisión parte de una Carta de compromiso para el tratamiento ético de restos humanos, que deben adoptar los 16 museos Estatales gestionados por el ministerio de Ernest Urtasun y portavoz de la formación de izquierda Sumar. Esta norma se aplicará también al Museo de Artes Decorativas, el Museo Nacional de Cerámica, el del Traje o el Museo Nacional de Escultura. Museos que, curiosamente, no albergan restos humanos.

