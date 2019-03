Dos furgonetas aparecieron la mañana del pasado sábado en la piscina de la Urbanización de los Cármenes de San Miguel, en Granada.

Según afirma un portavoz de la Policía Nacional las furgonetas "no habían sido robadas, no tenían puesto el freno de mano para que pudieran rodar bien hasta la piscina en la dirección elegida". Los vecinos opinan que las furgonetas no han podido llegar hasta ahí de manera casual.