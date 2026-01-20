Minucioso y muy complicado: así es el operativo de rescate de víctimas tras el accidente ferroviario de Adamuz

Desde el lunes por la noche, se ha podido ver la llegada de maquinaria pesada a la zona en la que se produjo el accidente ferroviario de Adamuz. Se trata de máquinas imprescindibles para los bomberos que tratan de limpiar y liberar la vía lo antes posible. Es un trabajo minucioso y muy complicado.

El grado de deformación de los vagones y su peso son dos aspectos que complican las labores. Con la misión de retirar los vagones, dos grúas de 300 y 400 toneladas ya trabajan sobre la vía.

Antes, la UME había estabilizado y asegurado los vagones para facilitar a la Guardia Civil la búsqueda de las víctimas. Han empezado en el tren Iryo, el que descarriló originando el choque, mientras que más tarde será el turno del Alvia. Las imágenes desde el aire nos permiten ver que los vagones del convoy que cayeron por el terraplén se llevaron la peor parte.

El terreno complica la tarea

La tarea es más difícil debido a la complejidad del terreno. En este momento, nadie se aventura a dar un plazo de finalización de los trabajos sobre las vías.

El descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior choque con un Alvia el pasado domingo ha dejado al menos 41 muertos. En las últimas horas, ha bajado el número de hospitalizados de 41 a 39, de los cuales 13 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según ha informado el Servicio de Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

