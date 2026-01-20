Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente de tren

Las víctimas del accidente de tren en Adamuz: cuatro miembros de una familia, un matrimonio de periodistas,...

La provincia de Huelva vive este martes el primer día de luto oficial de los tres decretados por las víctimas del accidente, que se ha saldado con al menos quince fallecidos ya confirmados oficialmente en la capital y los municipios de Punta Umbría, Gibraleón, Lepe y La Palma del Condado.

Familia Huelva

Las víctimas del accidente de tren en Adamuz | Antena 3 Noticias

Publicidad

Beatriz García
Publicado:

Según pasan las horas se van conociendo la identidad de las víctimas mortales de la tragedia en Adamuz. Según el balance oficial, al menos 41 personas han fallecido en el accidente de tren. Padres, hijos, abuelos, nietos. Personas que nunca pudieron llegar a casa o a sus destinos.

Entre las historias que conmuevan está la de Pepe y Cristina, que viajaban junto a sus tres hijos en uno de los trenes siniestrados. De toda la familia, solo ha sobrevivido la hija menor, una niña de seis años. Su tío llevaba más de 24 horas buscándolos sin descanso, recorriendo hospitales, llamando una y otra vez. "Hemos llamado más de cien veces, no sabíamos dónde buscar ni a quién llamar", repetía, roto por la desesperación.

También Andrés, profesor, viajaba en el tren de regreso de una excursión escolar con sus alumnos. Fueron ellos quienes le hicieron una fotografía al subir al convoy, una imagen que hoy se ha convertido en un recuerdo imborrable. Durante horas, su familia no sabía dónde localizarle. La incertidumbre terminó convirtiéndose en la peor de las noticias.

Al menos 15 fallecidos confirmados en la provincia de Huelva

Desde Huelva llegan algunas de las historias más duras. Pepi y Ana, madre e hija, son dos de las víctimas mortales confirmadas, que permanecían desaparecidas desde el siniestro. Viajaban en un tren Alvia de vuelta tras realizar un examen de una oposición.

También de Huelva eran Óscar Toro y María Clauss, dos compañeros periodistas cuya muerte ha causado una profunda conmoción en la profesión. Gibraleón también ha confirmado la muerte de dos vecinos.

Lepe, por su parte, ha decretado tres días de luto tras confirmar la muerte de uno de sus vecinos y sigue pendiente del paradero de una joven de 27 años.

En el mismo tren viajaba Miriam, una joven que iba sola en el primer vagón del Alvia. Su familia sigue esperando noticias mientras en la morgue continúan decenas de cuerpos sin identificar.

También continúa desaparecido Jesús, cardiólogo del Hospital de La Paz. Su hermano no dejó de llamarle durante horas. El teléfono sonaba… pero nadie contestaba.

La desesperación ha llevado a muchas familias a pedir ayuda a través de las redes sociales, compartiendo nombres, fotografías y mensajes en busca de cualquier pista.

Otra de las historias que ha conmovido es la de Boro, el perro que viajaba con dos hermanas, una de ellas embarazada, en el vagón número 7 de un tren Iryo. La hija de una de ellas permanece ingresada en la UCI y la familia pide ayuda para encontrar al animal. En un vídeo difundido en redes se le ve solo y asustado, deambulando por los alrededores del lugar del accidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un desgaste en la placa de unión o una pieza suelta en el bogie del Iryo, la principales hipótesis del accidente de Adamuz

Zona del accidente ferroviario

Publicidad

Sociedad

Imagen de la zona del accidente ferroviario en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Aumenta a 41 la cifra de muertos mientras la Guardia Civil analiza uno de los vagones descarrilados

Cabecera del tren Iryio siniestrado en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba)

Qué la CIAF, la comisión que investiga el accidente en Adamuz y cómo funciona

Familia Huelva

Las víctimas del accidente de tren en Adamuz: cuatro miembros de una familia, un matrimonio de periodistas,...

Imagen de archivo de una aula de un colegio
Derrumbe

Cinco alumnos heridos al derrumbarse parte del techo de un aula en Sevilla

Óscar Puente
Accidente en Adamuz

Puente no descarta una posible rotura en la soldadura de la vía por un "un pecado de juventud"

Imagen que refleja la crecida del río Onyar
Temporal

Buscan a un hombre desaparecido al ser arrastrado con su coche por la riada en Girona

El vecino de Palau-Sator fue sorprendido por la crecida del caudal. Protección Civil ha enviado una alerta a Cataluña por el riesgo de inundaciones y posible desbordamiento de varios ríos ante la 'borrasca Harry'.

Zona del accidente ferroviario
Accidente de tren en Adamuz

Un desgaste en la placa de unión o una pieza suelta en el bogie del Iryo, la principales hipótesis del accidente de Adamuz

¿Había algún problema en la vía, o el hecho de que el Iryo descarrilase a partir del sexto vagón quiere decir que estaba bien hasta ese momento? Estas son las principales hipótesis que se barajan en el accidente de tren de Adamuz.

Distintas imágenes del fatal accidente de Adamuz

Un descarrilamiento, una brecha en la vía y un choque a 200km/h: los fatídicos 20 segundos en los que ocurrió todo

MInuto de silencio en Punta Umbría

El alcalde de Punta Umbría, tras confirmarse la muerte de toda la familia de la pequeña Cristina en Adamuz: "Todo el pueblo la arroparemos siempre"

Tragedia ferroviaria.

Un experto forense, sobre la identificación de las víctimas del accidente de Adamuz: "Estás dentro de una persona que iba en un tren volviendo a casa"

Publicidad