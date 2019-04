Miles de personas reclaman inversiones y medidas contra la despoblación bajo el lema 'Salvemos Teruel'

Miles de personas han salido a la calle este domingo en la capital aragonesa bajo el lema 'Salvemos Teruel'. De esta forma, han reclamado inversiones en infraestructuras, agricultura, empleo y sanidad para luchar contra la despoblación en la provincia turolense.

Más de cien colectivos, administraciones, entidades y organizaciones sociales, políticas y empresariales se han adherido a esta protesta de la plataforma 'Teruel Existe', que ha recorrido el centro de Zaragoza. El obispo de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero, también ha mostrado su apoyo a la convocatoria, al igual que el Justicia de Aragón, Angel Dolado.

La movilización ha empezado en el Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autonómico, y ha llegado hasta la puerta de la Delegación del Gobierno en Aragón. Ha estado encabezada por la escultura de un tren creada por el artista fallero Luis Pascual, con la que los participantes han reclamado mejoras en el servicio ferroviario de viajeros. Uno de los portadores de la escultura del tren -que en vez de ser de la compañía Renfe es de la que han denominado 'TenFe'-, Jesús Cuesta, ha criticado el estado del servicio ferroviario turolense y ha lamentado la cantidad de averías que tiene al año: "Con esta escultura vamos más rápido que con el tren que tenemos". Además, para representar los problemas de la línea ferroviaria, durante la protesta han escenificado una avería en la escultura. Detrás de este tren, un grupo de niños ha llevado la pancarta principal de la manifestación con el lema 'Salvemos Teruel'.

El portavoz de la plataforma 'Teruel Existe', Manuel Gimeno, ha explicado que se ha elegido a niños para llevarla porque son "el futuro de la provincia" y "no llevan ninguna consigna de ningún partido político ni de ningún grupo".

Gimeno ha transmitido que la manifestación se ha organizado para pedir "medidas efectivas" en la inversión de servicios porque la provincia "arrastra un problema importantísimo desde hace muchos años", el de la despoblación, debido al "aislamiento" al que se le ha sometido. "En este momento hay nueve instituciones que están hablando de despoblación a nivel local, regional, nacional y europeo, pero muchas de ellas tienen opiniones totalmente distintas". Ha remarcado que esto supone que "al final" no se tomen "medidas concretas".

Desierto demográfico

Manuel Gimeno ha hecho referencia a que Teruel es "un desierto demográfico con menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado" y que pierde mil ciudadanos cada año, a consecuencia de "una población envejecida y muy dispersa" y por la falta de inversiones. "Se nos han prometido infraestructuras, publicadas en el BOE, que nunca han llegado".

Ha destacado que la plataforma ha elegido Zaragoza como escenario de la protesta para buscar "la solidaridad de toda la gente de Aragón" que, muchas veces, "no miran hacia el sur". Además, ha lamentado que la capitalidad "atrae muchos habitantes y se produce un desajuste en toda la Comunidad".

Gimeno ha aprovechado la ocasión para recordar los "logros" que la provincia ha conseguido en estos años de lucha, como es disponer de un helicóptero de Urgencias para accesos a zonas difíciles o nuevas titulaciones en la Universidad. No obstante, el éxito más importante, ha dicho, es "la autoestima de la gente", que sientan "orgullo por ser de Teruel".

La convocatoria de este domingo ha contado con la participación de cien colectivos. Al respecto, el portavoz de la plataforma 'Teruel Existe' ha apuntado que en los últimos días se ha producido "un 'boom' de participación" gracias al comunicado del obispo de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero, y al del Justicia de Aragón, Angel Dolado.

Un día histórico

El presidente de la Federación de Vecinos de Teruel y de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVAragón), José Polo, ha considerado que este domingo es "un día histórico" que marcará "un antes y un después en la lucha contra la despoblación".

Una jornada en la que se busca "el apoyo de todos los aragoneses", de "los sorianos" -región con una situación similar a la de Teruel- y de "toda la España del interior despoblada". Asimismo, ha detallado que, con esta convocatoria, se exige "un derecho a la existencia, a las infraestructuras y a tener lo mismo que tienen en cualquier punto de España".

Ha lamentado que dentro de poco no será posible repoblar la provincia. El presidente de la Federación de Vecinos de Teruel y de CAVAragón ha hecho hincapié en la falta de infraestructuras porque sin ellas "no hay desarrollo" y, sin desarrollo, "no hay población". "Un círculo vicioso que queremos romper", ha apostillado, mientras ha recordado la necesidad de medidas "más concretas" como la descentralización de las Oposiciones o un servicio de Radioterapia para los enfermos oncológicos.

Política agraria común

Una de las reivindicaciones de la plataforma 'Salvemos Teruel' es una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que tenga más en cuenta la situación de los agricultores turolenses. Por ello, el presidente de la Plataforma de Agricultores y Ganaderos de Teruel (Agrigate), Ricardo Plumed, ha pedido que la provincia sea "una más" en el conjunto de Aragón y de España. Ha asegurado que los derechos de los agricultores y ganaderos de Teruel están "mermados" y se encuentran en una situación de "desventaja" con respecto al resto de provincias.

"No queremos que se nos trate como agricultores de segunda", ha reivindicado Plumed, al tiempo que ha considerado que su trabajo hace posible que "la despoblación no vaya a más en algunas zonas".

Los manifestantes han recorrido las calles de la capital aragonesa con pancartas en las que llevaban los nombres de sus pueblos y coreando eslóganes como 'Teruel existe, Teruel resiste' o 'Menos chorizos y más inversión'. Además, algunos ciudadanos han acudido a la convocatoria con sus trajes regionales.

Al finalizar la manifestación, la viuda de José Antonio Labordeta, Juana de Grandes, y el profesor, periodista y crítico de cine Luis Alegre han leído un manifiesto que ha sido escrito por el catedrático de la Universidad de Zaragoza, Eloy Fernández Clemente. Estos dos últimos, turolenses de nacimiento. Después, el cantautor Joaquín Carbonell ha interpretado algunas de sus canciones, como 'De Teruel no es cualquiera' o 'Con la ayuda de todos'.