Miguel Bosé planta cara al chantaje y publica una foto de sus hijos en las redes sociales

Miguel Bosé se ve obligado a revelar la identidad de sus cuatro hijos para terminar con un chantaje.

El cantante denunciaba a principios del mes de agosto un robo al que que estaba siendo sometido por unos desconocidos que le pedían 60.000 dólares (más de 50.000 euros) a cambio de no publicar unas fotografías en las que aparecía junto a los menores. El artista ha tomado la decisión de adelantarse a sus chantajistas y ha publicado en sus redes sociales una imagen junto a sus cuatro pequeños.

La polémica fotografía fue tomada durante un viaje familiar al parque temático Disneyland Anaheim de Los Ángeles (EEUU). En ella aparece Miguel Bosé y sus cuatro hijos. Esta forto es muy parecida a la que el cantante publicó hace unos meses, pero en la que no se veían el rostro de los pequeños.

El cantante, que ha publicado la foto en su cuenta de Instagram decía, "me han hackeado el correo. Me han robado archivos fotográficos de familia y me están extorsionando desde hace semanas y por eso no paso". Además, ha recibido el apoyo de sus seguidores y de personajes conocidos como Paula Echevarría o Alejandro Sanz, que han defendido al artista.