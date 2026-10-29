Miguel Ángel, Director Técnico Bomberos Toledo, emocionado tras el accidente de Urda: "Empiezas a trabajar y hasta que no paras no te desinflas"

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) deja al menos 69 muertos, mientras unos 50 heridos permanecen hospitalizados en distintos centros de Castilla-La Mancha y Madrid. La investigación de las causas del choque entre el AVE y el Iryo permanecen bajo investigación.

El último fallecimiento se ha producido en el hospital, según ha explicado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha detallado que de los 110 heridos, 60 han recibido ya el alta médica y de los 15 en código rojo (en estado crítico que requiere intervención inmediata), los cuatro más graves evolucionan de manera positiva.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha recibido 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente. Ahora, el proceso pasa por la identificación de los fallecidos, "que lleva su propio protocolo, muy estricto", según García-Page, que ha señalado que en este sentido se está cumpliendo con la ley "de forma rigurosa", a la vez que ha mandado un mensaje de ánimo a las familias.

El siniestro tuvo lugar a las 08:54 horas del miércoles, cuando un AVE de Renfe que circulaba en sentido Sevilla con 378 pasajeros embistió a un tren detenido de Iryo con 147 personas a bordo, incluido un bebé, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

El trabajo de los efectivos

Miguel Ángel Laguna, Oficial Director Técnico Bomberos Toledo, ha explicado en Antena 3 Noticias que los bomberos que trabajan sobre el terreno "saben muy bien dónde establecer los puntos de apoyo, cómo se desplazan por el interior". Además, Laguna se muestra emocionado y explica que "ha sido un accidente muy grave y al final cuesta", y que "empiezas a trabajar y trabajar y hasta que no paras no te desinflas".

En el lugar de los hechos permanecen más de 200 agentes de la Guardia Civil para inspeccionar la zona del accidente e investigar lo ocurrido, al la vez que patrullas de Seguridad Ciudadana han peinado la zona alrededor del accidente por si alguna víctima se hubiera desorientado y se encontrara en las inmediaciones.