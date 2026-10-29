Adif adjudicó a Thales la renovación de la señalización de la vía Madrid - Sevilla y debía estar finalizada en enero de 2026

El sistema LZB, instalado en la línea Madrid-Sevilla en 1992, se encontraba en proceso de sustitución para la implantación del ERTMS. Ese proceso fue adjudicado por Adif Alta Velocidad a Thales España en septiembre de 2021 y el plazo de ejecución que se estableció fue de 52 meses, es decir, hasta enero de 2026.

"Es un sistema que ahora se está en proceso de reemplazar. No porque no sea bueno, sino porque ya, digamos, no se fabrica. Ha entrado ya en una fase en la que no hay renovación", reconocía este mismo miércoles Óscar Puente desde el Centro de Control de Adif en Atocha, solo unas horas después del trágico accidente ferroviario en Urda, Toledo.

En concreto, el contrato (adjudicado por 93.832.737,51 euros, IVA incluido), incluía la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de renovación de las instalaciones de seguridad (señalización, sistemas de protección de tren, detectores de caída de objetos, telecomunicaciones fijas, etc...) de la citada línea de alta velocidad, la Madrid - Sevilla, la más antigua de España y donde el pasado mes de enero se produjo el trágico accidente de Adamuz, Córdoba.

Además, en dicho contrato se contemplaba el diseño y definición de las instalaciones de seguridad necesarias, la redacción del correspondiente proyecto constructivo y la ejecución de las obras, pruebas y puesta en servicio de dichas instalaciones. Las actuaciones a desarrollar abarcaban distintos ámbitos como la sustitución de los actuales enclavamientos por unos nuevos electrónicos de última generación. Preveía la instalación del sistema ERTMS en toda la línea, en el conjunto de enclavamientos, así como en el ramal La Sagra-Toledo.

¿Cómo funciona y qué es el sistema LZB?

El sistema LZB, en alemán Linienzugbeeinflussung, es un un mecanismo de protección de los trenes para líneas de alta velocidad que superan los 160 km/h, según explica la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Este sistema supervisa de forma continua la velocidad y las condiciones de circulación y puede ordenar el frenado de emergencia de cualquier tren si se superan los límites seguros.

Se trata de un sistema que se instaló en la línea Madrid - Sevilla, la más antigua de España, en 1992 y que también está presente en la línea C5 de Madrid, que conecta Humanes y Móstoles-El Soto, y el ramal La Sagra–Toledo.

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