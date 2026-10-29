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Nueva incidencia ferroviaria: Un tren Ouigo sufre un enganchón de catenaria a la altura de Aranjuez

La compañía informa que el tren Murcia-Valladolid se encuentra detenido y aclara que no hay daños personales.

Un tren de Ouigo

Nueva incidencia ferroviaria: Un tren Ouigo sufre un enganchón de catenaria a la altura de Aranjuez | Flickr

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Un tren de Ouigo que realizaba el trayecto entre Murcia y Valladolid, ha sufrido un enganchón de catenaria en un túnel a la altura de Aranjuez, en Madrid. Ha sucedido esta misma mañana.

Tras el enganchón, el tren se encuentra detenido y ha provocado retrasos en la línea de alta velocidad en el servicio que conecta la capital con la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Según detalló Adif en un mensaje en sus redes sociales, los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Madrid y la Comunidad Valenciana registran retrasos por una incidencia de pantógrafo/catenaria entre Valdemoro y Villarrubia de Santiago. Se está trabajando para solventar la incidencia a la mayor brevedad posible.

Por su parte, Ouigo trasladó que el tren 6775 Murcia-Valladolid ha sufrido un enganchón de catenaria en un túnel a la altura de Aranjuez, donde se encuentra detenido. La operadora francesa, que aclaró que no hay daños personales, está coordinando ya el envío de un tren para realizar el transbordo de los pasajeros a la mayor brevedad y continuar su viaje hasta Madrid Chamartín. Aquellos viajeros que continuasen su trayecto hasta Segovia y Valladolid lo realizarán en autobús.

En el caso de los viajeros cuyo trayecto fuese Madrid Chamartín-Valladolid, el servicio se cancela y se aplica la máxima política de compensación: cambio gratuito del billete o devolución íntegra del mismo. Adicionalmente, los viajeros recibirán una compensación equivalente al 200% del coste del billete. Para resolver cualquier consulta, Ouigo recordó que todos los canales de atención al cliente están disponibles para los viajeros.

Ouigo cancela la circulación entre Madrid y Andalucía

Tras el accidente entre dos trenes de este miércoles en Toledo, que se ha saldado con 69 fallecidos, el tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía continúa suspendido. Renfe ha bloqueado la venta de billetes de alta velocidad hasta diciembre, mientras que Ouigo ha anunciado la cancelación de todas sus circulaciones entre Madrid y Andalucía hasta el próximo 2 de noviembre, incluido.

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