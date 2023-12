El Mercado de Torrijos, en riesgo de desaparecer

De los 68 negocios que había al principio, solo 8 siguen en funcionamiento. En 2020 un fondo de inversión entró en el mercado convirtiéndose en el accionista mayoritario. Su intención: construir un supermercado y un gimnasio de lujo.

Los pocos comerciantes que han renunciado a vender afirman llevar tres años de lucha soportando las zancadillas constantes, que les impiden llevar a cabo su actividad. Alegan que el fondo de inversiones les dejaba sin aire acondicionado en verano, y en invierno sin calefacción, además de cortarles el suministro de gas a las cámaras frigoríficas. Hoy han sufrido la acción más dura, a las siete de la mañana se han encontrado el acceso a la parte de arriba tapiado, y sin forma de llegar a sus negocios, donde la mayoría tenía gran cantidad de género, algunos por valor de 5.000 euros.

"No nos pueden quitar el derecho a llevar el pan a nuestras familias" afirma Estrella, propietaria de uno de los negocios que siguen aún en funcionamiento. Todos ellos son negocios familiares que han ido pasando de generación en generación. José Luis lleva 51 años trabajando en su carnicería, hoy no podía creerse que no le dejaran entrar a lo que considera su casa. Además, el fondo ha contratado seguridad privada que ha situado en los accesos al mercado, dificultando la entrada tanto a vecinos como comerciantes, que no han podido llegar al muelle de carga.

Esta mañana han acudido a los juzgados a interponer una denuncia tras encontrar el acceso a sus negocios tapiados sin previo aviso. Defienden que son accionistas y propietarios de sus puestos y que fueron los del fondo de inversión los que hicieron una compra irregular, en la que no tuvieron en cuenta el derecho preferente de compra. Afirman que a pesar de que el juzgado no ha dictado sentencia todavía acerca de la titularidad del mercado, las obras ya han comenzado. Y este casi centenario mercado será sustituido por un espacio gourmet en la planta baja, y un gimnasio de lujo en la parte superior.