El hombre detenido en relación al triple homicidio de Valga (Pontevedra) envió un mensaje a su expareja pocas horas antes de cometer el brutal crimen, utilizando para ello un perfil de Facebook con el nombre de uno de sus hijos. "Deja de ir de víctima que ya cansas", escribió el hombre.

Según publica el Diario de Pontevedra, entre el presunto asesino y su expareja existían problemas por el cuidado de los hijos tras la separación entre ambos. Al parecer, el hombre se quejaba de que no veía a los niños todo lo que le gustaría.

"A mí no me manchas más el nombre", es otra de las frases que escribió en Facebook. El presunto asesino reprocha además a la víctima las discrepancias que tenían por una vivienda en Valga: "Una casa a nombre de tus padres y cómo me negué a que lo pusieran en el catastro, vas y me pides el divorcio y encima no me dejas ver a los niños".

El detenido pasará a disposición judicial previsiblemente este martes. Según han informado fuentes judiciales, el detenido, exmarido de una de las víctimas, permanece custodiado por la Guardia Civil y, en principio, pasará a disposición judicial a partir de las 10,00 horas de este martes.