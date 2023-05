Los memes que revolucionaron internet: esto es lo que cobran sus creadores

Nacieron hace años y ya son parte de nuestra forma de comunicarnos. Los memes, simpáticos o crueles, han evolucionado desde que unos trabajadores decidieron gastarse bromas. Algunos de sus creadores han llegado a ganar mucho dinero e incluso muchos políticos, los encargan a empresas de este sector, para recabar votos en la red de forma más divertida. Fue el primer meme viral, creado como una broma en una multinacional. El primero nació en 1976. Fue creado por un biólogo para explicar la Teoría de la Evolución de Darwin. No tuvo éxito, todavía no existía internet.

'Dancing baby' fue el primer meme viral de la historia. Nació de la forma más curiosa. Unos trabajadores de la empresa de videojuegos del cineasta George Lucas crearon a este simpático bebé para gastarse bromas entre ellos. Le ponían bailando, enfadado o llorando dependiendo de la respuesta que querían dar. Cuando 'Dancing baby' salió más allá de la empresa, comenzó a ser utilizado por medio Estados Unidos. Álvaro L. Pajares, especialista en memes y que ahora prepara un libro sobre la historia de los mismos, comenta a Antena 3 Noticias: "se puede decir que fue el origen de todo y muchos ilustradores comenzaron a invadir los mensajes con estos novedosos -entonces- ilustraciones e infografías.

Carlos Ramírez, ilustrador americano, ideó en sus ratos libres a 'Troll face', una cara muy peculiar que puede reír, llorar o poner cara de malvado. Ramírez decidió patentar ese gesto socarrón y simpático. "Llego a facturar durante años 15 mil euros al mes gracias a camisetas, tazas y otros productos de merchandasing", nos comenta Paredes. En Estados Unidos fue un boom y quizás el inicio que hizo pensar a algunos que este nuevo vocabulario también podía ser un lucrativo negocio.

400.000 dólares por una foto

El asunto comenzó a crecer e incluso se extendió a fotos cotidianas. Como 'disastre girl' que ha sido adquirida en el metaverso por más de 400.000 dólares. La historia de esta chica mirando a cámara mientras detrás se incendia una casa, es de lo más sencilla. Ocurrió en Nueva Zelanda cuando la pequeña paseaba con su padre por el barrio en el que vivían. Hacían fotos una mañana cualquier cuando vieron este incendio que era menos de lo que puede aparentar la imagen. El simple click del padre con la medio sonrisa de la menor -que recuerda a la Gioconda de Da Vinci- fue bautizada por los adepatos a los memes como la chica desastre y sirvió como gesto de crueldad y de maldad. Nada más lejos de la realidad, pero muy cerca de llenar los bolsillos de aquella familia.

La fuerza con la que ya circulaban los memes hizo, que como no, estos diesen el salto a la política. En el 2006 Barack Obama quiso arañar el voto más transversal y nativo digital llenando de memes Estados Unidos para incrementar su popularidad. Fue Donald Trump -o quizás sus seguidores- los que atrajeron a los habitantes de la red al colocar su característico flequillo -¿o tupé?- sobre una rana que había aparecido en un cómic marginal. Se trataba de 'Pepe the frogg'. Su popularidad creció y además indignó a su rival, Hilary Clinton, que se quejó en público de lo que consideraba un símbolos para los pequeños americanos y no debía entrar en la campaña. Clinton perdió las elecciones.

Los memes ahora pueden producirse en una escena casual. La última la de David Bisbal saludando a sus fans con un "¿Cómo están los máquinas?" que llenan los chats grupales o los simples "buenos días" en las redes. No se olvidarán los de Julio Iglesias cada mes de julio, el "Ola Ke ase" o la de niños riendo, llorando o incluso tirándose del pelo. Lo cotidiano o lo simpáticamente privado ya vale para triunfar en la red. Para Álvaro L. Paredes "ahora es tik-tok, la que se lleva la palma en este tipo de memes, pero la viralización ya no es como antes. Antes podría haber negocio, ahora es más difícil sacar beneficio a la simpatía y originalidad digital".