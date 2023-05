Los mejores memes de la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra

La coronación de Carlos III de Inglaterra ya es historia. El pueblo inglés ha vivido un día histórico que hacía 70 años que no se producía. Isabel II fue coronada reina en 1952 y desde entonces enlazó siete décadas de reinado hasta su fallecimiento en septiembre de 2022. Ahora es su hijo Carlos el encargado de llevar la corona.

A la coronación solo han faltado el príncipe Harry, su mujer y duquesa de Sussex, Meghan Markle, y el príncipe Andrés. El resto de la familia real 'activa' sí que ha estado presente en la histórica jornada y especialmente en el primer saludo en el balcón de Buckingham de Carlos III y Camila Parker al pueblo británico tras ser coronados como reyes.

Eso sí, un gran día como el de hoy no podía pasar desapercibido en las redes sociales, en España los memes son ya un miembro más de la familia de Twitter y como no, a la hora de la coronación ya hemos podido ser testigos de los mejores instantes y las bromas con más picardía de los usuarios de la red social del pajarito azul.

Los mejores memes de la coronación: Katy Perry, Shrek...

El que seguramente haya sido el mejor meme del día ha sido uno protagonizado por la cantante estadounidense Katy Perry. La californiana ha acudido en persona a la coronación y como algunos ya se han encargado de inmortalizar con sus cámaras de fotos o móviles parecía muy perdida a la hora de encontrar su asiento.

"Ya podemos cambiar la frase 'estar más perdido que un pulpo en un garaje' por 'estar más perdido que Katy Perry en la Coronación de Carlos III'", dijo un usuario haciendo referencia al vídeo de la cantante intentado buscar su asiento entre los centenares de asistentes.

En la ceremonia hemos visto caras conocidas pero otras que ni muchos menos lo son, es más, había personas semblantes o rostros más bien curiosos.

Pues ojo a este vídeo, algunos se han podido percatar de un momento extraño y algo perturbador momentos antes de la coronación. "¿Alguien más ha visto a la muerte con la guadaña en la coronación de Carlos III?", decía otro usuario de Twitter.

La realidad es que Carlos III, de momento, no tiene ni de lejos el carisma y el reconocimiento que tuvo su madre Isabel II. El ahora rey de Inglaterra no ha disfrutado nunca de la aprobación del pueblo inglés, una imagen que se vio especialmente dañada tras su polémica separación con Diana de Gales, la que fuera mujer de Carlos falleció en 1997 y su figura sigue siendo muy admirada en el país británico. De ahí que Carlos no tenga la popularidad por las nubes:

Y sí, la película Shrek, por lo que sea, ha salido a la palestra en muchas ocasiones. Muchos comparan a Carlos con el padre de Fiona en la famosa película de animación.

Otros realizan la misma comparación pero esta vez con las reinas, Lady Di es Fiona en humano y Camila Parker en ogra.

Estos son algunos de los famosos que han sido invitados a la coronación del nuevo rey de Reino Unido.

Que alguien nos lo confirme, ¿ha sonado el himno de la Champions League en plena coronación?