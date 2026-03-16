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Los médicos se concentran en toda España en el inicio de una nueva semana de huelga por un Estatuto propio

Los médicos y facultativos han iniciado este lunes nuevas movilizaciones para reclamar mejores condiciones laborales y denunciar jornadas excesivas derivadas de las guardias. La convocatoria se prolongará hasta el próximo viernes con protestas simultáneas en todo el país.

Los médicos inician este lunes su segunda semana de huelga para reclamar un Estatuto Marco propio

Los médicos y facultativos han iniciado este lunes nuevas movilizaciones para reclamar mejores condiciones laborales | EUROPAPRESS

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María del Álamo
Publicado:

Los médicos de toda España se han vuelto a reunir este lunes para dar comienzo a una nueva semana de huelga para reclamar un Estatuto propio que reconozca la especificidad de su profesión y mejores sus condiciones laborales. Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de España y forman parte de una convocatoria de paros prevista hasta el viernes 20 de marzo.

El colectivo denuncia que la actual reforma del Estatuto Marco no resuelve problemas como las largas jornadas laborales provocadas por las guardias, que en muchos casos suponen decenas de horas semanales de trabajo. Entre sus reivindicaciones también figuran una clasificación profesional acorde a su formación y responsabilidad, mejoras en la conciliación familiar y una mayor interlocución con las administraciones para abordar sus condiciones de trabajo.

En Madrid los médicos se han manifestado desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad, concentración convocada por el sindicato de AMYTS. Dentro del calendario previsto en la Comunidad de Madrid, este lunes la protesta se ha dirigido al Ministerio de Sanidad. El martes tendrá lugar ante el Hospital Ramón y Cajal; el miércoles en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas; el jueves se trasladará a la Consejería de Sanidad de Madrid y se cerrará la semana de protestas con una concentración el viernes ante el Hospital Puerta de Hierro.

A la espera de una negociación

La movilización se produce en la segunda semana de huelga nacional convocada por el Comité de Huelga médico. En este sentido, la secretaria general de AMYTS Ángela Hernández ha asegurado que la comunicación se está desarrollando sin un contacto formal con el Ministerio. También ha lamentado la falta de avances a nivel autonómico, donde en la Comunidad de Madrid no se ha remitido ningún acta de reuniones ni se ha fijado un calendario de negociación, ha explicado.

Con la protesta de este lunes se inicia una nueva semana de protestas dentro de la huelga médica nacional, a la espera de avances en la negociación y con el Comité de Huelga Nacional decidido a continuar con las protestas hasta obtener un diálogo con el Ministerio de Sanidad y una reforma en el Estatuto Marco.

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