20 años del incendio de la torre Windsor: incógnitas sin resolver

En 2005 el diseminado proyecto skyline de Madrid estaba constituido por la torre Picasso, las torres Kio, la torre de Colón, la torre de BBVA... y la torre Windsor, entonces el octavo edificio más alto de la capital. Ubicado en la zona de oficinas de Azca, junto al Corte Inglés de la Castellana, tenía una altura de 106 metros y alcanzaba las 32 plantas, de las cuales 20 pertenecían a la auditoría estadounidense Deloitte. El 12 de febrero de ese mismo año la torre Windsor fue reducida a un esqueleto de hormigón.

Las hipótesis que rodeaban el caso estaban principalmente alimentadas por las dos sombras humanas que se pudieron ver en el edificio después de que los Bomberos lo abandonaran, y el hallazgo de un candado forzado y un butrón en los bajos de la torre engordeció la idea de un sabotaje.

Una empleada de Deloitte fue considerada sospechosa, pues declaró que fumó poco antes de desalojarse el edificio, en el foco donde se determinó el origen del fuego. Sin embargo, un año después se acordó el archivo provisional porque no se apreció responsabilidad penal alguna, se la exculpó porque "apagó correctamente" el cigarrillo.

El 22 de marzo de 2011 la Justicia dio carpetazo al caso.

Un segundo incendio horizontal

A las 23h del sábado 12 de febrero de 2005 los bomberos reciben un aviso de incendio en la oficina 2109, en la planta 21 del rascacielos. Cuando las llamas parecían controladas, se produjo un segundo incendio, en este caso horizontal. ¿Cómo pudo ser? La verticalidad era lógica, el fuego y el humo ascienden por una cuestión meramente física, sin embargo, fue el incendio horizontal lo que acabó con el edificio. A la 1 de la mañana, los equipos de extinción confirmaron que el incendio era inabordable. No quedando trabajadores en el interior, estando expuestos al humo y la torre con riesgo de derrumbe, decidieron evacuar y abordar las llamas desde el suelo.

¿A qué fue debido? Esta duda permanece y aún no se ha resuelto. Contradicciones de la Policía Científica, que observó intencionalidad en el fuego horizontal, y de la autoridad judicial, que no la apreció.

Las siluetas en las ventanas

Cuando ya se habían retirado los bomberos y los accesos a la torre se encontraban cerrados, una videoaficionada grabó las siluetas de dos personas caminando en el interior del edificio, en la planta 13. El juez consideró auténtico el vídeo, pero en el auto se archivó el caso. ¿Qué hacían allí? Profesores de Física de la Universidad de Alcalá de Henares ayudaron con la investigación y certificaron que las sombras no eran un reflejo de la calle, sino dos personas dentro con trajes ignífugos.

El ladrón Jon Imanol Sapieha, conocido como 'el Sapo', ha reivindicado la autoría del incendio en repetidas ocasiones, y ha declarado que esas sombras eran su gente, pagados para eliminar documentos. Pero, ¿hasta qué punto es fiable su testimonio?

La destrucción de documentos, una puerta secreta y un butrón

Otra incógnita sin resolver fue la sospechosa destrucción de los documentos de una auditoría de Deloitte al Grupo FG Valores, que habían sido solicitados por la Fiscalía Anticorrupción para una vista que debía celebrarse el lunes siguiente al incendio.

Una semana después del incidente, la Policía encontró un butrón en la zona del garaje del rascacielos que conectaba con las oficinas. Además, había escombros del pladur en el suelo del garaje y no al revés, lo que determina que el agujero se había utilizado para salir y no para entrar. No se tuvo en cuenta.

También se halló una puerta en los bajos de Azca desde la que se podía acceder a la torre. El candado que la mantenía cerrada había sido forzado. Más tarde, se rumoreó que los bomberos la forzaron para entrar al edificio. Jamás se confirmó esta teoría.

Un caso olvidado

La investigación policial concluyó que el incendio fue accidental, originado por una colilla mal apagada en una papelera de un despacho de Deloitte. No se hallaron acelerantes, y la rápida propagación se debió a la gran carga de combustible en el edificio, la ausencia de un sistema automático de extinción y la estructura metálica de la fachada.

Hoy una nueva torre, moderna y elegantemente iluminada por la noche, acoge el mayor centro comercial de El Corte Inglés en Madrid. Por su puerta pasan cada día cientos de personas para las que la torre Windsor es solo pasado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com