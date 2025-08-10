El nuevo chiste de Matías Prats sobre la 'guerra de sombrillas' en Vélez-Málaga

Las playas del litoral mediterráneo se abarrotan en verano con la llegada de los turistas nacionales e internacionales. Bien es conocido el caso de ciudades como Benidorm donde, según las épocas del año, conseguir un hueco en la playa se convierte en misión imposible. Y mejor no hablar de plantar la sombrilla, porque es un plus añadido.

Una de las playas de España que se ha plantado contra la "batalla de sombrillas" ha sido la de Vélez-Málaga. Es una de las más concurridas de la Costa del Sol en pleno mes de agosto. Por ese motivo, el Ayuntamiento ha decidido multar a todas aquellas personas que tienen la costumbre de plantar su sombrilla al amanecer y la dejan después sola para guardar el sitio por el resto del día. Ante esta "práctica abusiva" de bastantes bañistas, el consistorio multará con 300€ a todos aquellos que continúen haciéndolo para garantizar la igualdad de condiciones de todos los visitantes.

Ante esta escena habitual del verano español, Matías Prats, presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana, ha añadido un toque de humor a esta situación con sus característicos chascarrillos durante la emisión del informativo: "A veces se plantean tantas dificultades con el de al lado que te invita a decir: ¡qué mala sombra!". Así lo ha dicho el reconocido presentador con su personal y reconocido humor sobre la "batalla de las sombrillas" en las playas de Vélez-Málaga.

Descontrol en Vélez-Málaga

La reportera de Antena 3 Noticias, Marta Ojeda, no ha dudado en seguirle el chiste a Matías Prats y, rodeada de un bosque de sombrillas, ha comenzado su directo desde la mencionada playa diciendo: "Lo que está claro, Matías, es que cualquier sombra se agradece, y más en días de calor como este".

Ha informado que los visitantes ya no podrán plantar su sombrilla donde quieran, puesto que el consistorio ha decidido poner fin a estas prácticas mediante multas. Todas las sombrillas que incumplan la nueva normativa serán confiscadas y llevadas al depósito municipal. Desde el propio Ayuntamiento, aseguran que esta medida nace con la necesidad y la intención de poder garantizar la convivencia en las playas en plena temporada alta.

El municipio se suma a otros más de la provincia en los que sus ordenanzas municipales recogen sanciones para las reservas de espacios en sus playas, como: Algarrobo, Nerja, Rincón de la Victoria o Torrox.

