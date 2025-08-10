Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Guerra Sombrillas

El nuevo chiste de Matías Prats sobre la 'guerra de sombrillas' en Vélez-Málaga

Con la llegada del verano, las playas de convierten en un "campo de batalla" para poder plantar las sombrillas en primera línea.

Matías Prats

El nuevo chiste de Matías Prats | Antena 3 Noticias

Publicidad

Mario Ramírez Millán
Publicado:

Las playas del litoral mediterráneo se abarrotan en verano con la llegada de los turistas nacionales e internacionales. Bien es conocido el caso de ciudades como Benidorm donde, según las épocas del año, conseguir un hueco en la playa se convierte en misión imposible. Y mejor no hablar de plantar la sombrilla, porque es un plus añadido.

Una de las playas de España que se ha plantado contra la "batalla de sombrillas" ha sido la de Vélez-Málaga. Es una de las más concurridas de la Costa del Sol en pleno mes de agosto. Por ese motivo, el Ayuntamiento ha decidido multar a todas aquellas personas que tienen la costumbre de plantar su sombrilla al amanecer y la dejan después sola para guardar el sitio por el resto del día. Ante esta "práctica abusiva" de bastantes bañistas, el consistorio multará con 300€ a todos aquellos que continúen haciéndolo para garantizar la igualdad de condiciones de todos los visitantes.

Ante esta escena habitual del verano español, Matías Prats, presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana, ha añadido un toque de humor a esta situación con sus característicos chascarrillos durante la emisión del informativo: "A veces se plantean tantas dificultades con el de al lado que te invita a decir: ¡qué mala sombra!". Así lo ha dicho el reconocido presentador con su personal y reconocido humor sobre la "batalla de las sombrillas" en las playas de Vélez-Málaga.

Descontrol en Vélez-Málaga

La reportera de Antena 3 Noticias, Marta Ojeda, no ha dudado en seguirle el chiste a Matías Prats y, rodeada de un bosque de sombrillas, ha comenzado su directo desde la mencionada playa diciendo: "Lo que está claro, Matías, es que cualquier sombra se agradece, y más en días de calor como este".

Ha informado que los visitantes ya no podrán plantar su sombrilla donde quieran, puesto que el consistorio ha decidido poner fin a estas prácticas mediante multas. Todas las sombrillas que incumplan la nueva normativa serán confiscadas y llevadas al depósito municipal. Desde el propio Ayuntamiento, aseguran que esta medida nace con la necesidad y la intención de poder garantizar la convivencia en las playas en plena temporada alta.

El municipio se suma a otros más de la provincia en los que sus ordenanzas municipales recogen sanciones para las reservas de espacios en sus playas, como: Algarrobo, Nerja, Rincón de la Victoria o Torrox.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Cinco investigados por mutilar ilegalmente a gallos de pelea en Tenerife

Cinco investigados por mutilar ilegalmente a gallos de pelea en Tenerife

Publicidad

Sociedad

Matías Prats

El nuevo chiste de Matías Prats sobre la 'guerra de sombrillas' en Vélez-Málaga

Cinco investigados por mutilar ilegalmente a gallos de pelea en Tenerife

Cinco investigados por mutilar ilegalmente a gallos de pelea en Tenerife

Cientos de sombrillas colocadas en primera línea en la playa

La "guerra de las sombrillas” en la Costa del Sol: multas de hasta 300 euros por reservar sitio en la playa

Noticias de hoy
Noticias de hoy

Noticias de hoy, domingo 10 de agosto de 2025

Bomberos en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba
Incendio Mezquita

La Unesco agradece la labor de los bomberos en el incendio de la Mezquita de Córdoba

Imagen de archivo de la playa.
Robos

'Operación Bañador': en esta playa tu vecino de toalla puede ser un policía de servicio

Patrullan la playa de Ereaga en bañador tras una oleada de robos.

Una mujer bebe agua de una botella en una calle céntrica durante una ola de calor en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.
Octavo día de ola de calor

Domingo de repunte de la ola de calor: más de 40 grados y los zoos activan protocolos para proteger a sus animales de las temperaturas

La AEMET espera que las altas temperaturas continúen hasta el próximo jueves. Ante el repunte del calor, zoológicos como el BIOPARC o el Zoo Aquarium de Madrid han llevado a cabo medidas para proteger a sus animales de la ola de calor.

Imagen de archivo de operarios de Cruz Roja con un menor migrante

El Gobierno realizará este lunes el primer traslado de menores a la península desde Canarias

Un tren Madrid-Cádiz, detenido en Córdoba

Un tren Madrid-Cádiz, detenido en Córdoba más de cuatro horas sin aire acondicionado: "La situación se va poniendo más tensa y no nos dan solución"

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Muere un trabajador de 22 años cuando manipulaba una campana extractora en un restaurante de Zaragoza

Publicidad