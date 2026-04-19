Las medidas que plantea la Unión Europea para hacer frente a la crisis energética por la guerra en Irán

Ante la crisis energética derivada de la guerra en Irán, la Comisión Europea plantea una serie de medidas para hacer frente a sus consecuencias.

Esta iniciativa llega después de que la Unión Europea haya gastado 22.000 millones de euros adicionales en la adquisición de combustibles fósiles durante los casi 50 días de conflicto. Entre las propuestas se encuentra el fomento del teletrabajo un día a la semana. Pero hay más.

El paquete de medidas, que se debatirá la próxima semana, incluye también la intención de reducir los límites de velocidad en autopistas en al menos 10 km/h, impulsar el uso del transporte público, promover el coche compartido y la conducción eficiente, así como disminuir los viajes en avión cuando existan alternativas viables.

El objetivo es reducir el impacto que el encarecimiento de los carburantes, provocado por el conflicto, puede tener sobre los consumidores.

El borrador contempla solicitar a empresas y organismos públicos que, siempre que sea posible, permitan trabajar desde casa un día a la semana, aunque esta medida no será viable en todos los sectores profesionales. "En mi caso es imposible; tengo que estar aquí en el hotel todos los días de forma presencial", señala el jefe de recepción del Hotel Turia de Valencia, Christophe Tressens.

La Comisión Europea presentará este paquete de medidas a los líderes europeos en la cumbre que se celebrará en Chipre los próximos 23 y 24 de abril.

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