Gerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: El secretario de la Marina de Estados Unidos abandona su cargo de forma "inmediata"
Sigue en directo online la última hora del alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos, Israel e Irán.
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Donald Trump dijo que la prórroga del alto el fuego se extendería hasta que los líderes iraníes pudiesen presentar una propuesta unificada y mientras la segunda ronda de negociaciones sigue en el aire, a día de hoy no hay fijada una fecha concreta, Pakistán, que ha actuado como mediador, sigue intentando reunir a las partes después de que ambas no se presentaran a las conversaciones programadas en Islamabad el martes.
El discurso de uno contradice al del otro, su tira y afloja continúa y ambos se presentan como quienes están ganando la ofensiva. Trump quiere que Irán renuncie al uranio altamente enriquecido y renuncie a un mayor enriquecimiento para evitar que construya un arma nuclear. Irán afirma tener únicamente un programa nuclear civil pacífico y exige el levantamiento de las sanciones, reparaciones por los daños causados y el reconocimiento de su control sobre el estrecho, además, las conversaciones han de incluir a Líbano.
Ataques en el estrecho de Ormuz
El conflicto está centrado en el estrecho de Ormuz donde continúa por un lado el bloque iraní y por otro el comercial impuesto por Washington. La tensión en Ormuz no cesa, Estados Unidos continúa con el bloqueo naval y ya son 31 buques los que han sido obligados a dar la vuelta o regresar a puertos iraníes, lo más preocupante es la incertidumbre, la impotencia, las estancias prolongadas y las repatriaciones retrasadas y en este tira y afloja.
Irán también mueve ficha y este miércoles capturaba dos buques y además publicaba el vídeo de la operación con el que la Guardia Revolucionaria saca pecho de su hazaña, La Casa Blanca no lo califica como una violación del alto el fuego porque dice, los buques no eran ni de EE.UU. ni de Israel.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.
Última hora de la guerra de Irán en directo | El Pentágono calcula que desminar el estrecho de Ormuz podría tomar hasta seis meses
Un alto funcionario del Departamento de Defensa compartió, durante una sesión informativa para miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, que podrían ser necesarios seis meses para desminar completamente el estrecho de Ormuz.
El ejército iraní ha colocado minas en el corredor y es improbable que dicha operación se lleve a cabo hasta que termine la guerra entre Estados Unidos e Irán, según ha informado el Pentágono al Congreso. Esta evaluación significa que el impacto económico del conflicto podría extenderse hasta finales de este año o incluso más allá.
Última hora de la guerra de Irán en directo | La actividad privada de la eurozona se contrae por primera vez desde 2024
La actividad del sector privado de la zona euro se ha deteriorado en abril como consecuencia del impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre el sector servicios, lo que ha llevado al índice compuesto PMI a contraerse por primera vez desde finales de 2024, según el avance del dato publicado por S&P Global Market Intelligence.
"La zona euro se enfrenta a crecientes problemas económicos derivados de la guerra en Oriente Próximo, lo que supone una gran contrariedad para los responsables de la política monetaria", ha resumido Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Chipre se blinda para la cumbre de líderes de la UE
Las autoridades de Chipre han desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes en la isla mediterránea con motivo de la cumbre informal de líderes de la UE que se celebra este jueves y el viernes, y en la que también participarán mandatarios del Líbano, Egipto, Siria y Jordania.
Las medidas incluyen el cierre de puertos y de carreteras y vigilancia reforzada del espacio aéreo durante esta reunión donde se abordará la situación en Oriente Medio.
Última hora de la guerra de Irán en directo | El primer ministro libanés condena el ataque israelí a dos periodistas
El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha condenado el ataque israelí que este miércoles asesinó a dos periodistas, algo que Salam ha señalado que no son “incidentes aislados sino que se ha convertido en un patrón comprobado que condenamos y rechazamos”, algo que ha tildado de “crímenes de guerra en toda regla”.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Aena, el mayor desplome del Ibex 35
Las acciones de Aena lideran las pérdidas del Ibex 35 en la sesión de este jueves, con un retroceso superior al 5% que sitúa al gestor aeroportuario como el valor más castigado del selectivo español. La caída se produce a las puertas de que la compañía presente sus resultados del primer trimestre de 2026 el próximo miércoles.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Los líderes UE discuten hoy sobre energía, la crisis de Ormuz y Ucrania
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea examinarán por primera vez este jueves las posibles medidas inmediatas puestas sobre la mesa por Bruselas para atajar la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo que, además, mantiene cerrado el estrecho de Ormuz. Lo harán en una cumbre informal marcada también por las tensiones geopolíticas con Estados Unidos o China y la necesidad de aclarar las prioridades económicas y de seguridad del bloque.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Israel realiza un pedido de 200 millones de dólares en municiones aéreas avanzadas
El Ministerio de Defensa de Israel ha realizado pedidos por un valor aproximado de 200 millones de dólares para el suministro de municiones aéreas avanzadas a la empresa de defensa israelí Elbit Systems, en el marco de la guerra contra Irán.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Pakistán se reúne con Estados Unidos para discutir las conversaciones en Islamabad
El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, y la embajadora de Estados Unidos, Natalie Baker, han analizado, en una reunión que han mantenido, la situación regional actual y los esfuerzos diplomáticos para convocar una segunda ronda de conversaciones en Islamabad entre Irán y Estados Unidos.
Última hora de la guerra de Irán en directo | El secretario de la Marina de Estados Unidos abandona de forma "inmediata" su cargo
El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha anunciado este miércoles la salida "inmediata" del secretario de la Marina de Estados Unidos, John C. Phelan, en pleno bloqueo naval del estrecho de Ormuz contra los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras de Irán.
Asimismo, el portavoz ha señalado que será el subsecretario Hung Cao quien asumirá el cargo de secretario interino de la Marina norteamericana, tras la salida de Phelan, a quien le ha deseado "lo mejor en sus futuros proyectos".
Última hora de la guerra de Irán en directo | La Bolsa española baja el 0,85 % y pierde los 17.900 puntos
La Bolsa española ha abierto este jueves con una caída del 0,85 % y ha perdido el nivel de los 17.900 puntos, en una jornada en la que sube el crudo brent por encima de los 103 dólares, ante el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y mientras se mantiene cerrado el estrecho de Ormuz.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Irán ejecuta a otro preso por colaborar con Israel, el quinto esta semana
Las autoridades iraníes ejecutaron este jueves a un preso condenado por colaborar con los servicios de inteligencia de Israel, el Mosad, en el quinto ahorcamiento de la semana en la República Islámica.
“Soltanali Shirzadi Fakhr fue ahorcado tras seguir el proceso legal y tras la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, por su pertenencia al grupo terrorista Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK) y su colaboración con los servicios de inteligencia israelíes”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: La ONU denuncia "reiteradas violaciones" de la soberanía siria por parte de Israel
El enviado especial adjunto de Naciones Unidas para Siria, Claudio Cordone, ha denunciado "enormes dificultades y reiteradas violaciones de su soberanía" del país, apuntando en concreto a Israel, a cuyas autoridades ha atribuido tanto incursiones como detenciones de nacionales sirios, a la vez que ha señalado que "decenas de israelíes han cruzado varios cientos de metros hacia la Zona de Separación" entre los dos países.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Albares asegura que "no puede ser" que la UE no haya dicho "absolutamente nada" contra los ataques de Israel en Líbano
El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, señala que "no puede ser" que Europa no diga "absolutamente nada" contra los ataques de Israel en Líbano, a la vez que advierte que la Unión Europea (UE) debe tener un "signo político fuerte".
"No puede ser es que Europa, que tiene que defender los derechos humanos, el derecho internacional, que tiene también que sumarse a los esfuerzos de paz, no diga algo", ha defendido el titular de Exteriores este miércoles en una entrevista en 'LaSexta' recogida por Europa Press.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Financial Times dice que un enviado de Donald Trump pide a la FIFA que Italia sustituya a Irán en el Mundial
Financial Times publica que un enviado especial de Donald Trump habría pedido a la FIFA que Italia reemplace a Irán en el próximo Mundial. Según el periódico se enmarca en un intento de recomponer las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras los recientes ataques del mandatario al Papa León XIV.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Las bolsas europeas adelantan una apertura en rojo
Las principales bolsas europeas adelantan una apertura en rojo, con caídas del entorno al 1%, con el brent al alza y por encima de los 103 dólares, mientras se mantiene el bloqueo en el estrecho de Ormuz y las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán siguen sin avances. A las 7:30 horas los futuros de la Bolsa de Fráncfort caían el 1,04 % y los del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenario de empresas más capitalizadas de la zona euro, el 0,94%. Bajan en menor medida los futuros de la Bolsa de París, el 0,54%; y los de la Bolsa de Londres, el 0,37%.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Los ayatolás sacan pecho de la captura de un buque al estilo cinematográfico
Como si de una película se tratara los ayatolás exhiben este vídeo el secuestro de un buque en Ormuz. En las últimas horas el régimen ha incautado dos portacontenedores. Irán los acusa de poner en riesgo la seguridad en la zona.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Las líneas rojas de unos y otros
Una primera sesión de conversaciones de paz entre Irán y EE. UU. en Islamabad hace 11 días no produjo ningún acuerdo. Trump exige que Irán renuncie al uranio altamente enriquecido y a un mayor enriquecimiento para evitar que construya un arma nuclear. Desde Teherán se condicionan las conversaciones de tregua a un alto el fuego entre Israel y la inclusión del Líbano en las negociaciones.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Sin fecha para reanudar las conversaciones
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el alto el fuego en Irán. El tira y afloja continúa y por el momento no hay una fecha concreta para retomar las conversaciones. Pakistán, que ha actuado como mediador, sigue intentando reunir a las partes después de que ambas no se presentaran a las conversaciones programadas en Islamabad el martes.
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