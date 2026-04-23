Última hora de la guerra de Irán en directo: El secretario de la Marina de Estados Unidos abandona su cargo de forma "inmediata"

Donald Trump dijo que la prórroga del alto el fuego se extendería hasta que los líderes iraníes pudiesen presentar una propuesta unificada y mientras la segunda ronda de negociaciones sigue en el aire, a día de hoy no hay fijada una fecha concreta, Pakistán, que ha actuado como mediador, sigue intentando reunir a las partes después de que ambas no se presentaran a las conversaciones programadas en Islamabad el martes.

El discurso de uno contradice al del otro, su tira y afloja continúa y ambos se presentan como quienes están ganando la ofensiva. Trump quiere que Irán renuncie al uranio altamente enriquecido y renuncie a un mayor enriquecimiento para evitar que construya un arma nuclear. Irán afirma tener únicamente un programa nuclear civil pacífico y exige el levantamiento de las sanciones, reparaciones por los daños causados ​​y el reconocimiento de su control sobre el estrecho, además, las conversaciones han de incluir a Líbano.

Ataques en el estrecho de Ormuz

El conflicto está centrado en el estrecho de Ormuz donde continúa por un lado el bloque iraní y por otro el comercial impuesto por Washington. La tensión en Ormuz no cesa, Estados Unidos continúa con el bloqueo naval y ya son 31 buques los que han sido obligados a dar la vuelta o regresar a puertos iraníes, lo más preocupante es la incertidumbre, la impotencia, las estancias prolongadas y las repatriaciones retrasadas y en este tira y afloja.

Irán también mueve ficha y este miércoles capturaba dos buques y además publicaba el vídeo de la operación con el que la Guardia Revolucionaria saca pecho de su hazaña, La Casa Blanca no lo califica como una violación del alto el fuego porque dice, los buques no eran ni de EE.UU. ni de Israel.

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