Más luz, menos sueño: así afecta el horario de verano a nuestro cuerpo

Dar paso al horario de verano altera temporalmente nuestro "reloj interno". Todo es por los ritmos circadianos. Los especialistas explican que son estos los que regulan el sueño, la temperatura corporal, la secreción de hormonas y nuestro estado de alerta. La luz natural es la señal principal que usa nuestro cerebro para sincronizar estos ciclos y por eso, cuando el reloj se adelanta, el cuerpo necesita adaptarse.

Cambiar la hora se ha convertido en un dilema en nuestro país. Socialmente, nos gusta mucho más el horario de verano. Aunque nos conviene el horario de invierno. "Nos permite levantarnos con luz y acostarnos con oscuridad, lo que favorece la melatonina", explica Octavio Jiménez, neurofisiólogo químico y coordinador de la Unidad del Sueño del hospital Dr. Negrín.

Durante los primeros tres días tras el cambio de horario, muchas personas pueden notar más cansancio y más dificultades para dormir. También tenemos la sensación de que nuestra rutina puede no encajar con el nuevo horario. "Desde el punto de vista del sueño, que es un tercio de nuestra vida, el horario de verano empeora la calidad de vida", asegura Jiménez. Además, afecta en mayor medida a los niños, a los ancianos y a las personas con problemas cognitivos. Esto pasa porque se retrasa la producción de melatonina, la hormona del sueño. "Al paciente adulto que trabaja y tiene vida social no le afecta tanto", recalca Octavio.

¿Por qué los españoles prefieren el horario de verano?

El horario de verano tiene sus ventajas sociales. Y económicas. Más luz por la tarde significa más tiempo para salir, disfrutar de las terrazas o hacer deporte al aire libre. La mayoría de los españoles lo prefiere: según el CIS de noviembre de 2023, el 68% de los encuestados quiere mantener el horario de verano. "Si me levanto y es de día, ya tengo energía", comenta una joven canaria al preguntarle sobre el cambio de horario.

¿Cómo afecta a nuestro cuerpo?

Estudios epidemiológicos sugieren que las transiciones de horario pueden aumentar, de manera temporal, el riesgo de problemas cardiovasculares, como infartos o ictus. También se ha observado un impacto en el rendimiento cognitivo y efectos en los estados de ánimo.

Aunque es un trastorno leve, parecido a un jetlag de 3 o 4 días, puede mitigarse siguiendo hábitos saludables. Para que la transición sea más fácil, los especialistas recomiendan adelantar de forma progresiva la hora de acostarse y levantarse unos días antes. También exponerse a la luz natural durante la mañana, para ayudar a sincronizar los ritmos biológicos. Evitar pantallas antes de dormir y tener una vida activa. "Dormir menos de ocho horas predispone a riesgo cardiovascular, hipertensión y menor rendimiento cognitivo. Vida sana, luz y menos pantallas favorecen el descanso", concluye el experto.

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