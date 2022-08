Más de una hora sin aire acondicionado a 40ºC dentro de un avión en el aeropuerto de Sevilla

Debía ser para muchos el comienzo de sus vacaciones de verano y, sin embargo, se convirtió en una pesadilla. El vuelo de Ryanair con destino Palma de Mallorca tenía programada su salida para las 16:00 horas desde el aeropuerto Sevilla-San Pablo.

El avión no salió a tiempo, de hecho, lo hizo con más de una hora de retraso. Tiempo en el que, según denuncian los pasajeros, no contaron ni con aire acondicionado ni con ninguna clase de refrigerio. “Llevamos una hora y diez minutos en el avión Sevilla-Mallorca. A más de 40 grados, no nos dejan bajarnos ni nos dan explicaciones”, es la denuncia de una usuaria en Twitter.

Desde la compañía alegaron, primero, problemas “con el motor exterior” y, más tarde, con el “motor eléctrico”. El caso es que el avión salió con más de una hora de retraso, mientras que el termómetro rondaba los 40ºC.

"¿Veis normal dejar a 150 personas a 40 grados sin aire acondicionado sin abrir las puertas en Sevilla?", aseguraba en Twitter otro pasajero que tambié denunció que tuvieron que sacar a una mujer embarazada.

Tras varios minutos de tensión, como muestran los videos que los usuarios han compartido en redes y que puedes ver en esta noticia, algunos pasajeros intentaron abandonar el avión. Pese a que, según los pasajeros, la tripulación avisaba de que si salían del avión perderían el vuelo.