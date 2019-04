Un enfermo que reclamaba el derecho a la eutanasia: "Desde que me levanto hasta que me acuesto, dependo de mi mujer"

"Dependo absolutamente de mi mujer desde que me levanto hasta que me acuesto. Me levanta, me viste, me lava, me da de comer a través de una sonda", así explicaba Rafael cómo dependía de su familia en una carta que le envió a varios políticos reclamando su derecho a la eutanasia.

Su hija Sara nos cuenta la historia de su padre, que murió este jueves. A Rafael tardaron dos años en reconocerle su situación y concederle 200 euros al mes.

Como Rafael hay más de un millón de personas dependientes en España.

