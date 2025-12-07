Aquí se viene a comer… y a guardar el móvil: el restaurante que ha declarado la guerra a las pantallas

En Casas de Miravete, un pequeño pueblo de Cáceres, se encuentra un restaurante con mucho encanto. Allí, su propietario ha decidido plantarle cara a una costumbre cada vez más extendida: comer mirando el móvil. Su nombre es Moisés y su filosofía es tan sencilla como efectiva: "Aquí se viene a disfrutar de la comida, de la conversación y del momento". Y no lo dice en broma.

Cansado de ver cómo familias enteras comían juntas pero en silencio, mirando cada uno su pantalla, Moisés decidió tomar cartas en el asunto. Con una cestita de mimbre en mano, recoge los móviles de los comensales antes de servir la comida. Su objetivo es claro: que los clientes disfruten del sabor, de la conversación y del momento. "Aquí se viene a charlar, a reírse, a mirar a los ojos... y a saborear como antes", cuenta con una sonrisa a Antena 3 Noticias.

¿Y si alguien saca el móvil a escondidas? Él lo recuerda con humor, pero con firmeza. No se trata de prohibir, sino de invitar a vivir la experiencia plenamente, sin interrupciones digitales. "El móvil no alimenta, pero una buena sobremesa, sí", bromea.

La propuesta ha calado hondo entre los clientes, que terminan agradeciendo ese pequeño empujón para desconectar del mundo digital y reconectar con lo esencial: el sabor, la compañía y el ahora. "Al principio te choca, pero luego lo agradeces. Hablamos más, comemos mejor y nos reímos más", cuenta una clienta habitual.

Porque en tiempos de hiperconexión, este restaurante ha recuperado lo esencial: el placer de comer con los cinco sentidos. Y lo mejor: nadie echa de menos el móvil cuando tiene frente a sí una buena conversación… y un plato que sabe como los de antes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.