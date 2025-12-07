Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
A Coruña completa el mapa del contenedor amarillo en España tras más de 25 años de implantación

El reciclaje es un hábito cada vez más integrado entre los españoles, el año pasado se depositaron al contenedor amarillo 21 kilos de residuos de media, un 5,4% más que en 2023.

Marta Alarcón García
Publicado:

Desde la llegada del primer contenedor amarillo a España en 1997 hasta hoy, han pasado 28 años, y en España ya no queda ni una sola ciudad que no tenga en sus calles un contenedor amarillo. Tras las incorporaciones al sistema de cubos de colores de Valladolid en 2021 y Córdoba en 2024, A Coruña estrenaba el pasado mes de octubre su contenedor específico para envases domésticos, completando así, el mapa de contenedores amarillos en España.

Con esta incorporación, se culmina el proceso de más de 25 años iniciado en 1997 por Ecoembes, cuando aparecieron los primeros contenedores amarillos en España. Desde entonces, su presencia se ha extendido de forma progresiva hasta alcanzar una red superior a 412.000 contenedores distribuidos por todo el territorio.

Según ha confirmado Jorge Serrano, gerente de zona de Ecoembes en una entrevista con Antena 3 Noticias: "En España tenemos un modelo único, y esto nos permite lanzar un mensaje claro al ciudadano de dónde tiene que llevar qué".

El reciclaje, un hábito cada vez más integrado

Según un informe, el pasado año cada español depositó en el contenedor amarillo una media de casi 21 kilos de residuos, un 5,4% más que en 2023. Esta tendencia refleja un aumento de la concienciación ambiental, consolidando el reciclaje como un hábito habitual en cuatro de cada cinco hogares.

España ha dado un paso decisivo en su sistema de recogida selectiva al implantar el contenedor amarillo en prácticamente todo el territorio. Con A Coruña ya integrada en el sistema, el reciclaje de envases cuenta por primera vez con cobertura completa en toda España, un hito que marca un nuevo paso en la transición hacia una gestión de residuos más sostenible.

Qué hay que tirar en cada contenedor

El modelo actual implantado en España permite diferenciar con claridad el destino de cada tipo de residuo, en total hay cuatro contenedores de colores diferentes:

  • El contenedor amarillo: es el encargado de reciclar los plásticos, tetra brik y el metal.
  • El contenedor azul: sirve para los envases de papel y el cartón.
  • El contenedor verde: es el encargado del vidrio.
  • El contenedor marrón: sirve para depositar los residuos orgánicos, como los restos de comida.

