Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Agresores reincidentes

Más de 25.000 mujeres han sido alertadas de que sus agresores son reincidentes

Más de 25.000 mujeres que sufren violencia de género han recibido avisos de las fuerzas de seguridad informándoles de que sus agresores habían atacado previamente a otras víctimas. Los datos, reflejan un aumento significativo en este tipo de comunicaciones desde finales de 2.023.

Una v&iacute;ctima de violencia de g&eacute;nero

Una víctima de violencia de géneroIstock

Publicidad

Marta Cidancha
Publicado:

En concreto, un total de 25.037 mujeres han sido notificadas de que el hombre que las agredió contaba ya con antecedentes de violencia de género. Esta cifra supone más de 5.000 casos adicionales desde el 24 de noviembre, cuando el número de víctimas alertadas se situaba en 19.659.

Asimismo, el Ministerio del Interior tiene identificados a 83.978 agresores con más de una víctima, lo que evidencia la magnitud de la reincidencia en este tipo de delitos. Fue en febrero de 2023 cuando el departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska comenzó a informar a las víctimas de los antecedentes de los agresores. La comunicación se realiza de forma individualizada y en aquellos casos en los que se considera que la información puede implicar un riesgo añadido tanto para la mujer como para los menores a su cargo.

Para ello Interior aprobó una instrucción que establece que la notificación a las víctimas debe ser proporcional y necesaria, limitándose a informar de que el agresor tiene antecedentes, ya que eso puede conllevar un riesgo.

Esta medida corresponde a la constatación de que los agresores reincidentes presentan una mayor peligrosidad. Según los análisis, tienden a incumplir con mayor frecuencia las medidas de protección y a ejercer violencia de manera más rápida e intensa en nuevas relaciones, siendo responsables de un elevado número de feminicidios.

Además, las víctimas de violencia machista cuentan con recursos de tención permanente como el teléfono 061, disponible las 24 horas del día, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y servicios de mensajería instantánea como Whatsapp a través del número 600000016.

Recomiendan permanecer en casa a los vecinos de La Bañeza por un peligroso incendio de productos tóxicos

Incendio en La Bañeza, León.

Publicidad

Sociedad

Una víctima de violencia de género

Más de 25.000 mujeres han sido alertadas de que sus agresores son reincidentes

La Guardia Civil detiene en La Rioja un varón por violencia de género, tras arrojarse su pareja por una ventana

Una mujer se precipita desde una ventana para huir de su pareja en La Rioja

¿Tiene la DGT tu posición geolocalizada en todo momento con la baliza V16?

Primeras multas por no llevar la baliza V-16: Cuál es la sanción y qué ocurre si no la llevo en el coche

Los acusados por la muerta del bebé y sus abogados, al comienzo del juicio en la Audiencia Provincial de Baleares, a 13 de marzo de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares juzga desde hoy a los tres acusados por la muerte del bebé que en 2023 fue arrojado a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca). El procedimiento ha arrancado con la constitución de un nuevo jurado popular y, después, ha comenzado la vista p...
Mallorca

La madre de la bebé arrojada a un contenedor en Porto Cristo en 2023: "Tenía que haberlo echado al campo (...) Lo hicimos mal"

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 19 de marzo de 2026

Imagen padre e hija
Día del Padre

Celebración del Día del Padre en España: ¿En qué comunidades es festivo?

El 19 de marzo, Día de San José, es festivo en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Galicia, Navarra y País Vasco

Disney hace oficial la compra de Fox
Efemérides

Efemérides de hoy 19 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 19 de marzo?

Consulta las efemérides de hoy 20 de marzo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Radiografía de la mano del agente de la Policía Nacional apuñalado en Baza (Granada)

Apuñalado un policía nacional por una disputa familiar en Baza: "El chaleco le salvó de una muerte segura"

Jimmy Gracey, un joven de Chicago desaparecido en Barcelona

Buscan en Barcelona a Jimmy Gracey, un joven de Chicago desaparecido durante un viaje de estudios

Robo

Vídeo: El momento en el que un hombre frustra un robo con cuchillo en Bellianes gracias a una zancadilla

Publicidad