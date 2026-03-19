Más de 25.000 mujeres han sido alertadas de que sus agresores son reincidentes

En concreto, un total de 25.037 mujeres han sido notificadas de que el hombre que las agredió contaba ya con antecedentes de violencia de género. Esta cifra supone más de 5.000 casos adicionales desde el 24 de noviembre, cuando el número de víctimas alertadas se situaba en 19.659.

Asimismo, el Ministerio del Interior tiene identificados a 83.978 agresores con más de una víctima, lo que evidencia la magnitud de la reincidencia en este tipo de delitos. Fue en febrero de 2023 cuando el departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska comenzó a informar a las víctimas de los antecedentes de los agresores. La comunicación se realiza de forma individualizada y en aquellos casos en los que se considera que la información puede implicar un riesgo añadido tanto para la mujer como para los menores a su cargo.

Para ello Interior aprobó una instrucción que establece que la notificación a las víctimas debe ser proporcional y necesaria, limitándose a informar de que el agresor tiene antecedentes, ya que eso puede conllevar un riesgo.

Esta medida corresponde a la constatación de que los agresores reincidentes presentan una mayor peligrosidad. Según los análisis, tienden a incumplir con mayor frecuencia las medidas de protección y a ejercer violencia de manera más rápida e intensa en nuevas relaciones, siendo responsables de un elevado número de feminicidios.

Además, las víctimas de violencia machista cuentan con recursos de tención permanente como el teléfono 061, disponible las 24 horas del día, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y servicios de mensajería instantánea como Whatsapp a través del número 600000016.