Más de 200 personas siguen sin poder volver a casa un mes después de los terremotos en Granada

Ha pasado un mes desde que un terremoto de magnitud 3,7 registrado el 14 de agosto en La Zubia marcó el inicio de la serie sísmica que ha afectado a Granada y a varios municipios de su área metropolitana. Desde entonces, el Instituto Geográfico Nacional ha contabilizado 1.693 terremotos, en su mayoría de magnitud inferior a 2. De ellos, 150 han sido sentidos por la población.

Los episodios más intensos tuvieron lugar el 15 y el 18 de agosto, ambos con terremotos de magnitud 4,8. El segundo de ellos estuvo seguido por varios seísmos de magnitudes 3,9, 4,2 y 4,0. Los temblores provocaron daños en viviendas y edificios y obligaron a desalojar a cientos de personas.

Un mes después, más de 200 personas siguen sin poder regresar a sus casas. Entre ellas están los más de 100 residentes del Centro Psicopedagógico Reina Sofía, en Armilla, que están repartidos por distintos centros de la provincia debido a los daños sufridos en las instalaciones.

También continúan fuera de sus viviendas alrededor de un centenar de personas de Las Gabias y Armilla. En el primer municipio, los afectados corresponden a una urbanización de 42 viviendas, mientras que en Armilla se trata de un bloque de 36 pisos. En Granada capital permanecen desalojadas 85 viviendas. De sus ocupantes, una veintena están alojados en un albergue y el resto, previsiblemente, con familiares o en segundas residencias.

Cerca de 400 personas que habían sido desalojadas ya habían recibido autorización para regresar a sus viviendas a principios de septiembre, después de las inspecciones técnicas correspondientes. La Junta ha contabilizado además 1.188 inspecciones de edificios desde el inicio de la serie.

Miles de reclamaciones por los terremotos

La Junta de Andalucía ha anunciado 46,2 millones de euros en ayudas para hacer frente a los daños provocados por los terremotos, con fondos destinados a viviendas, ayuntamientos, centros sanitarios y educativos y la Alhambra. Entre ellos, ocho millones se dirigirán a viviendas y comunidades de propietarios que no estén cubiertas por el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Consorcio ha recibido 49.092 solicitudes de indemnización por daños relacionados con los terremotos. De ellas, 42.100 corresponden a viviendas y comunidades de propietarios y algo más de 2.300 a comercios y almacenes. Granada concentra 25.468 solicitudes, seguida de Armilla, con unas 4.300, y Ogíjares, con algo más de 3.000.

La Alhambra mantiene acotadas y estabilizadas las zonas afectadas en la Torre del Homenaje y la Torre Quebrada. La Catedral de Granada reabrió el pasado viernes después de una revisión integral, mientras que la basílica de la Virgen de las Angustias continúa cerrada por problemas en su cúpula. El Hospital Real también está en obras y el coste de las reparaciones del patrimonio se cifra en más de 4,5 millones de euros.

Un mes después del inicio de la serie sísmica, la emergencia ha remitido, pero para quienes siguen fuera de sus casas la vuelta a la normalidad todavía está pendiente.