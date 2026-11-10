¿Cómo actuar si nos sorprende un temporal al volante? Qué hacer, paso a paso

¿Debo detenerme? ¿Es preferible continuar e intentar alejarme de la tormenta? Son muchas las dudas que pueden surgir cuando nos sorprende la lluvia durante un trayecto. Muchos conductores se enfrentan a estas situaciones y, en la mayoría de los casos, no tienen la certeza de estar tomando la decisión correcta.

Para resolver estas dudas nos atiende Jordi Casals, instructor de la Escuela de Conducción de Cheste, en Valencia: “Cada situación es diferente. Actuaremos de una manera con visibilidad, de otra sin ella. Y lo mismo dependiendo del agua que nos encontremos en la calzada”.

Desde luego, la lluvia intensa puede convertir cualquier desplazamiento en una situación de riesgo. La falta de visibilidad, el agua acumulada en la calzada o la pérdida de adherencia de los neumáticos son algunos de los peligros a los que podemos enfrentarnos cuando nos sorprende un temporal al volante. Casals nos desgrana, algunas de estas posibles situaciones:

La visibilidad, el primer problema

Uno de los primeros efectos de una tormenta es la pérdida de visibilidad. La lluvia intensa puede dificultar la percepción de la carretera, de otros vehículos e incluso de las señales de tráfico. En estas circunstancias, Casals explica que “lo fundamental es reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Si es prácticamente imposible ver, lo mejor es apartarse y pararse en un lugar seguro”

¿Qué hacemos si sufrimos aquaplaning?

Otro de los grandes riesgos aparece cuando se acumula agua sobre el asfalto. El vehículo puede deslizarse y dejar de responder correctamente a los movimientos del volante.

¿Qué debemos hacer? La reacción instintiva puede ser frenar bruscamente o girar el volante, pero es precisamente lo que debemos evitar: “Si el coche está en marcha, hay riesgo de sufrir aquaplaning. El coche empieza a deslizarse y, en ese caso, hay que bajar la velocidad, soltar el acelerador suavemente y con el volante firme, esperar a recuperar el control”, explica el instructor.

Nunca atravesar una zona inundada

Pero si hay mucha agua acumulada en la carretera, el peligro puede ser todavía mayor. Una de las recomendaciones más importantes es no atravesar calles o tramos inundados cuando desconocemos la profundidad del agua. Lo que parece una pequeña acumulación puede esconder un socavón, una corriente fuerte o incluso una alcantarilla sin tapa.

Además, el agua puede arrastrar el vehículo aunque circulemos a poca velocidad. Por eso, si encontramos una zona inundada, lo más seguro es buscar una ruta alternativa y no intentar cruzarla.

¿Y si el agua nos atrapa dentro del coche?

Es una de las situaciones más extremas, pero también es importante saber cómo reaccionar. Si el vehículo queda atrapado por una inundación y el agua empieza a subir, la recomendación es abandonar el coche cuanto antes, siempre que sea posible hacerlo con seguridad, antes de que la presión del agua impida abrir las puertas.

Hay que intentar bajar las ventanillas y salir por ellas. Si no podemos abrirlas, puede ser necesario romper una ventanilla lateral con un dispositivo de emergencia, “o con el soporte de nuestro reposacabezas”, añade Casals.

Una vez sobre el techo, la prioridad es mantenerse a salvo y pedir ayuda al 112. Nunca debemos olvidar que una corriente de agua puede tener mucha más fuerza de la que aparenta.

Nunca olvidar la prevención

Y aunque no siempre podemos evitar que nos sorprenda una tormenta, sí podemos reducir los riesgos antes de ponernos al volante. Por ejemplo: “Revisar periódicamente el estado de los neumáticos, comprobar los limpiaparabrisas, las luces y los frenos son algunas de las medidas básicas”.

También conviene consultar la previsión meteorológica y el estado de las carreteras antes de iniciar un desplazamiento. Si hay avisos por lluvias intensas o inundaciones, lo más prudente es evitar coger el coche y aplazar el viaje si no es imprescindible.