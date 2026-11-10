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La maquinista del Iryo alertó del riesgo de electrocución tras el accidente de Urda

La caja negra del tren revela que la conductora avisó de la presencia de cables de la catenaria en la vía un minuto después del choque, aunque la circulación no se interrumpió por completo hasta unos 12 minutos después.

Los trenes que chocaron en Urda

La maquinista del Iryo alertó del riesgo de electrocución tras el accidente de Urda | EFE

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

La caja negra del tren Iryo del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, revela que su maquinista advirtió del riesgo de electrocución al que estaban expuestos los supervivientes tras el choque. La conductora alertó de la presencia de cables de la catenaria en la vía, una situación que podía poner en peligro a las personas que intentaran abandonar el tren.

Según publica 'El Mundo', la maquinista se puso en contacto con el centro de control apenas un minuto después de producirse la colisión. Durante aquella conversación telefónica informó de que podía ver cables de la catenaria sobre las vías y advirtió del peligro que suponían para los pasajeros.

La circulación tardó unos 12 minutos en interrumpirse

La información recuperada de la caja negra permite reconstruir parte de las comunicaciones que se produjeron durante los primeros minutos posteriores al accidente.

Después de aquella primera llamada, la conductora volvió a advertir al centro de control de la presencia de los cables y del riesgo de electrocución. Sin embargo, pese a estos avisos, la circulación ferroviaria no quedó completamente interrumpida hasta transcurridos aproximadamente 12 minutos desde el choque.

Los avisos de la maquinista tras el choque

Los datos de la caja negra confirman que el centro de control recibió información sobre el peligro eléctrico desde los primeros instantes posteriores a la colisión.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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