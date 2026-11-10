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Amenaza de bomba en el centro de Málaga tras localizar una maleta sospechosa

Ocurre en la intersección de la calle Córdoba con la avenida Manuel Agustín Heredia.

Coche de Policía Nacional

Coche de Policía Nacional Europa Press

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Una maleta sospechosa en Málaga ha obligado a desplegar un gran control de seguridad en el centro de la ciudad ante una posible amenaza de bomba. Ocurre en la intersección de la calle Córdoba con la avenida Manuel Agustín Heredia.

Según detalla 'Andalucía Información', la aparición de la maleta sospechosa ha llevado a personarse en la zona a la Policía Local y a la Policía Nacional, que han cortado el tráfico en la zona que ha sido desalojada a la espera de la llegada de los especialistas del Tedax en desactivación de explosivos.

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Precisamente este mismo martes, se ha conocido la noticia de la muerte de un policía, mientras que otro ha resultado herido grave, tras una explosión ocurrida en el barrio de Villafría en Oviedo después de un tiroteo. Los agentes de Policía Nacional acudieron a una calle de la barriada tras un aviso de que un hombre había disparado a una menor de 17 años en las viviendas sociales de la citada vía.

Durante su intervención, los agentes de Seguridad Ciudadana localizaron en el rellano de la vivienda una mochila que aparentemente contenía algún tipo de artefacto explosivo, por lo que se avisó a los especialistas de la unidad canina y de la unidad de explosivos (Tedax). Los especialistas optaron por sacar la mochila a la calle para evitar peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó.

JUPOL ha confirmado que el fallecido es un subinspector de Guías Caninos, mientras que el policía perteneciente a TEDAX permanece en estado muy grave, tras haber tenido que serle amputada una pierna.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la amenaza de bomba en Málaga y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la amenaza de bomba en Málaga en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

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