Un testigo asegura que un agente marroquí le obligó a cruzar a Ceuta y le arrojó al mar

Cuatro testigos protegidos de origen magrebí han declarado este martes ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga lo ocurrido en Ceuta, y ha asegurado que agentes marroquíes les dieron instrucciones para acceder a territorio español durante aquellos días.

Uno de los testimonios apunta a que los agentes no solo habrían facilitado el paso, sino que también habrían obligado a cruzar a algunas personas. Según han trasladado a EFE fuentes presentes en las declaraciones, uno de los testigos ha asegurado que no tenía intención de entrar en España.

El hombre ha explicado que se encontraba junto a varios familiares observando lo que sucedía en la frontera cuando un agente marroquí le arrojó al mar, de donde tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil. Los otros tres declarantes han reconocido que accedieron a Ceuta por iniciativa propia, aunque siguiendo las indicaciones de los agentes marroquíes.

La Policía identifica a dos mandos marroquíes

Estas declaraciones se suman a uno de los últimos informes de la Policía Nacional incorporados a la causa, que apunta a la posible participación de las autoridades marroquíes en las entradas masivas.

Los investigadores han identificado a dos altos mandos de las fuerzas de seguridad de Marruecos que aparecen en varias grabaciones dando instrucciones en las inmediaciones del paso fronterizo de Bab Sebta, en Castillejos, próximo al Tarajal. Según el informe policial, ambos se encontraban "dentro del rango más alto en la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad".

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