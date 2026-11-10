Un hombre en patinete mata a tiros a otro en la costa de Orihuela, Alicante

Un hombre, que iba en patinete, ha asesinado de varios disparos a otro en una calle de viviendas unifamiliares de la costa de Orihuela (Alicante), sin que se tenga constancia de detenidos.

Los hechos han sucedido a última hora de la mañana de este lunes en las proximidades de un centro deportivo situado en la calle Nicolás de Bussi, en la zona de Playa Flamenca, y el autor de los disparos ha huido montado en el mismo patinete.

Según las fuentes consultadas, la víctima mortal es un ciudadano de Albania de 39 años y cuando ha llegado una ambulancia del SAMU, el personal médico únicamente ha podido confirmar su muerte.

Aunque en un principio ha acudido al lugar del tiroteo la Policía Local oriolana, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de identificar al autor de los disparos y a la espera de que el cuerpo sin vida del fallecido sea sometido a una autopsia en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Alicante.

Una turista en patinete eléctrico mata a un hombre en Australia

Una joven de 24 años que viajaba como mochilera podría enfrentar hasta 20 años de cárcel después de ser acusada por la muerte de un hombre en un accidente cuando iba con un patinete eléctrico en Australia.

Un tribunal local ha denegado la libertad bajo fianza a Alicia Kemp, después de ser acusada de matar a un hombre por conducción temeraria bajo la influencia del alcohol.

Presuntamente, Kemp causó la muerte de Thanh Pahan, de 51 años, por una lesión cerebral mortal el sábado 31 de mayo.

Al parecer, la turista atropelló a Phanh por detrás mientras circulaba por un sendero de Perth. La Fiscalía confirmó que Kemp tenía una tasa de alcohol en sangre de 0,158 cuando se estrelló contra la espalda de Phan a 25 kilómetros por hora.