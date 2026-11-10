Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Sucesos

Un hombre en patinete mata a tiros a otro en la costa de Orihuela, Alicante

La víctima mortal es un ciudadano albanés de 39 años. Por el momento,

Imagen de la Guardia Civil

Imagen de la Guardia Civil EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un hombre, que iba en patinete, ha asesinado de varios disparos a otro en una calle de viviendas unifamiliares de la costa de Orihuela (Alicante), sin que se tenga constancia de detenidos.

Los hechos han sucedido a última hora de la mañana de este lunes en las proximidades de un centro deportivo situado en la calle Nicolás de Bussi, en la zona de Playa Flamenca, y el autor de los disparos ha huido montado en el mismo patinete.

Según las fuentes consultadas, la víctima mortal es un ciudadano de Albania de 39 años y cuando ha llegado una ambulancia del SAMU, el personal médico únicamente ha podido confirmar su muerte.

Aunque en un principio ha acudido al lugar del tiroteo la Policía Local oriolana, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de identificar al autor de los disparos y a la espera de que el cuerpo sin vida del fallecido sea sometido a una autopsia en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Alicante.

Una turista en patinete eléctrico mata a un hombre en Australia

Una joven de 24 años que viajaba como mochilera podría enfrentar hasta 20 años de cárcel después de ser acusada por la muerte de un hombre en un accidente cuando iba con un patinete eléctrico en Australia.

Un tribunal local ha denegado la libertad bajo fianza a Alicia Kemp, después de ser acusada de matar a un hombre por conducción temeraria bajo la influencia del alcohol.

Presuntamente, Kemp causó la muerte de Thanh Pahan, de 51 años, por una lesión cerebral mortal el sábado 31 de mayo.

Al parecer, la turista atropelló a Phanh por detrás mientras circulaba por un sendero de Perth. La Fiscalía confirmó que Kemp tenía una tasa de alcohol en sangre de 0,158 cuando se estrelló contra la espalda de Phan a 25 kilómetros por hora.

Efemérides de hoy 10 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 10 de noviembre?

Papeletas de las elecciones al Senado

Publicidad

Sociedad

Crisis en Ceuta

Un testigo asegura que un agente marroquí le obligó a cruzar a Ceuta y le arrojó al mar

Imagen de la Guardia Civil

Un hombre en patinete mata a tiros a otro en la costa de Orihuela, Alicante

Antena 3 Noticias

El mensaje de los taxistas para localizar al autor del tiroteo y explosión en Oviedo: "¿Alguien recogió a un señor calvo con albornoz de cuadros?"

Conducir con lluvia
Temporal

¿Cómo actuar si nos sorprende un temporal al volante? Qué hacer, paso a paso

Coche de Policía Nacional
Andalucía

Amenaza de bomba en el centro de Málaga tras localizar una maleta sospechosa

Rescate de un cayuco en aguas próximas a El Hierro
Crisis migratoria

Canarias reclama medidas extraordinarias para El Hierro y el Gobierno anuncia 15 millones para afrontar la emergencia migratoria

El Gobierno de España declara la emergencia migratoria en Canarias, refuerza los medios de Salvamento Marítimo y destina un millón de euros a la atención sanitaria en El Hierro.

Tiroteo en Oviedo
ASTURIAS

Una mochila bomba, un autor con múltiples antecedentes, un policía muerto y otro crítico: lo que se sabe de la explosión en Oviedo

El tiroteo que ha acabado con la explosión de una mochila en Oviedo ha dejado un agente muerto y a otro muy grave. A medida que avanza la jornada, se van conociendo nuevos detalles de lo ocurrido.

Jéssica Acosta, Gerente de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro

Jéssica Acosta, sobre la emergencia social en El Hierro: "Es un no parar, estamos hablando de una media diaria de 600 migrantes"

Muere un policía y otro resulta herido grave por la explosión de una mochila bomba tras un tiroteo en Oviedo

Muere un policía y otro resulta herido grave por la explosión de una mochila bomba tras un tiroteo en Oviedo

Los vagones accidentados en Urda

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Los reyes asisten al funeral por las víctimas con la ausencia de Pedro Sánchez

Publicidad