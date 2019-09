La empresa Magrudis sabía desde hace unos meses que su carne mechada podía provocar un brote de listeriosis, y aun así la siguió fabricando y comercializando bajo la marca 'La Mecha'. Un análisis de laboratorio detectó la bacteria en una muestra de este embutido en el mes de febrero.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha notificado este viernes un nuevo caso de infección confirmada por Listeria monocytogenes, el primero en la última semana. Con él son ya 216 las personas afectadas.

La Junta de Andalucía se personó el jueves en el juzgado como acusación particular contra Magrudis, según ha anunciado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. En declaraciones a los medios de comunicación en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, Aguirre ha sostenido que hay "un único causante" de esta situación, Magrudis SL, porque no hizo "los deberes de autocontrol" y "no ha funcionado como debía funcionar".