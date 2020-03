Madrid prevé duplicar el número de camas en los hospitales ante el repunte de casos de coronavirus que se espera el fin de semana

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que presentará este jueves un plan sanitario de actuación para los 102 hospitales de la autonomía que incluirá nuevas medidas de contención para atajar la situación provocada por el coronavirus. Así lo ha avanzado en un vídeo, difundido por el Gobierno regional, en el que ha trasladado su apoyo a la sociedad madrileña y lamentado los inconvenientes de las medidas ya impulsadas aunque ha recordado que el único objetivo es "salvar vidas".

Por otro lado, Ayuso ha sostenido que "Madrid no se va a cerrar" o por lo menos no lo harán desde el Gobierno regional. La dirigente madrileña ha hecho un llamamiento a que no se difundan ese tipo de "bulos". "Si el Gobierno de España quiere o sopesa hacerlo, que lo explique, pero no podemos dejar correr esas información que están perjudicando gravemente a la economía y que también causan estupor a los ciudadanos que no saben a que atenerse", ha remachado.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha defendido que la región está "en las mejores manos, bajo el cuidado de los mejores profesionales sanitarios". "La vida es lo primero", ha incidido. La jefa del Ejecutivo autonómico ha manifestado que lo que hay que hacer es trasladar "mensajes rotundos y claros". Por ello, ha reiterado que "no está contemplado ahora mismo" cerrar la autonomía, pero sí salvaguardar a los mayores y personas que están en mayor riesgo.