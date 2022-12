Una madre alerta del presunto intento de secuestro de su hija de 2 años en Burriana

Alarma en Burriana después de que una madre haya alertado a través de sus redes sociales de un presunto intento de secuestro de su hija de 2 años. El suceso ocurrió este domingo al mediodía en esta localidad de Castellón.

Según relatan los medios locales 'El Periòdic' y 'El Periódico Mediterráneo', aunque se avisó a la Policía, finalmente la mujer decidió no interponer ninguna denuncia. Según el relato de esta madre, al salir de su casa vio a un hombre que la miraba.

"No hice caso y me puse a meter a la niña y los trastos en el coche. Ato a la niña y me siento en el coche cuando veo al hombre correr hacia el vehículo, bloqueé las puertas e intentó abrir la puerta de la niña. Como no podía, intentó abrir mi puerta. En ese momento arranqué y me fui", recoge 'El Periòdic'.

Apuntan ambos medios que la Policía contactó con la mujer y dio una batida por la zona para tratar de localizarlo ya que ella estaba convencida de poder identificarlo. Señalaba que se trataba de un hombre de unos 50 años, blanco, bajo y que vestía de oscuro.

Sin detenciones

No obstante, tanto las autoridades policiales como el Ayuntamiento han querido llamar a la calma ya que, por un lado, no se conocen cuáles eran las verdaderas intenciones de esta persona y, por otro, no se conocen más casos de intentos de secuestro en los últimos meses.

Aún así, tanto 'El periòdic' como 'El Periódico Mediterráneo' apuntan a que la seguridad en la zona se ha reforzado, aunque no se ha detenido a ningún individuo que coincida con la descripción proporcionada hasta el momento.