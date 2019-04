Los seis detenidos por la agresión de Alsasua ya se encuentran en prisión

El auto que envía a seis personas a prisión dice que a los guardias civiles les reconocieron en el bar y que por esa única razón fueron insultados y golpeados, con brutalidad, es textual, con puñetazos en la cabeza.

La Audiencia Nacional lo entiende como el último capítulo de la opresión que sufre la guardia civil en navarra, el martes cientos de vecinos se manifestaban a favor de los detenidos, un clima que confirman quienes lo sufren.

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha considerado "una exageración" que la juez de la Audiencia Nacional haya decretado el ingreso en prisión de seis de los ocho detenidos este lunes por su presunta relación con la agresión a dos guardias civiles en Alsasua.

"Me parece una exageración desde que se les imputa por delito de terrorismo; como letrada que soy, es lo que tengo que decir", ha declarado a los periodistas minutos antes de comparecer en una comisión parlamentaria para informar de otros asuntos.

Beaumont también se ha referido a sus palabras del lunes sobre que las detenciones no eran "necesarias" teniendo en cuenta que "dos de las personas ya declararon ante la juez de Pamplona y que otras se habían personado también para declarar voluntariamente".

La consejera navarra ha querido dejar "perfectamente claro" que ella no dijo que "no era necesario ni siquiera que fuese a declarar", sino que consideraba que "no era necesario ordenar unas detenciones y trasladarles a Madrid por la Guardia Civil".

Sobre las críticas a sus declaraciones, Beaumont ha afirmado que no cree que se haya metido en un asunto en el que no debiera meterse y ha mencionado las palabras de "algún comentarista o periodista de ámbito estatal que me ha llamado pájara de cuidado, o algo así". "Y no sé volar, no he volado nunca y menos a estas edades", ha ironizado.