Policías y guardias civiles protestan ante el Congreso por la cesión de competencias en inmigración a Cataluña

Un centenar de policías nacionales y guardias civiles se han concentrado este miércoles frente al Congreso para protestar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los manifestantes denuncian que el Ejecutivo está cediendo competencias exclusivas de estos cuerpos en Cataluña a los Mossos d'Esquadra, lo que consideran un "desguace" del Estado.

La protesta se ha convocado en En el día en que la cámara baja se interpela al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el acuerdo con Junts para delegar a Cataluña competencias en inmigración y fronteras Los agentes sostienen que esta medida vulnera la legislación y pone en peligro la seguridad nacional. La concentración ha sido organizada por una plataforma que agrupa a quince sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles. Su mensaje es claro: solo ellos son las fuerzas de seguridad del Estado y rechazan cualquier intento de reducir su presencia en Cataluña.

Apoyo del PP y Vox a los manifestantes

En la protesta se han podido ver líderes políticos como Alberto Núñez Feijóo (PP) y Javier Ortega Smith (Vox), quienes han mostrado su respaldo a los manifestantes. Feijóo ha criticado duramente el pacto con Junts, asegurando que "es malo para Cataluña y para la soberanía nacional". En la concentración, se han utilizado símbolos de protesta llamativos: dos maniquíes vestidos de policía y guardia civil con caretas de Sánchez y Carles Puigdemont, además de un féretro de cartón con la frase "D.E.P Policía Nacional en Cataluña". También se han exhibido pancartas con mensajes como "Sánchez nos vende, Marlaska se esconde".

Los agentes denuncian la cesión ante los independentistas

Los secretarios generales del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han leído un manifiesto en el que acusan al Gobierno de "vulnerar las leyes" y "ceder a chantajes partidistas". Según el comunicado, los agentes no descartan emprender acciones legales dentro y fuera de España para evitar lo que consideran un "atentado contra la Constitución". Además, advierten que ceder competencias a un "prófugo de la Justicia" en referencia a Puigdemont "no puede salir gratis, es ilegal".

Los manifestantes han cargado también contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusándolo de "ponerse de perfil" ante los independentistas y de abandonar a los agentes. Le exigen "claridad y contundencia" en su respaldo a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com